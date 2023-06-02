有幾句箴言，老朽覺得幾啱聽：「超過自己能力範圍之外的，很多時候要懂得適可而止。請記得：沒有收拾殘局的能力，就別放縱你的情緒。」老朽閃起這箴言，皆因看見烏克蘭要求歐美援助，手愈伸愈長，永無止境。

呢，繼美國批准盟友提供F16戰機後，烏克蘭希望獲得更多西方戰機。德國及法國媒體刊登烏克蘭國防部長列茲尼科夫嘅專訪，他希望英德兩國提供歐洲颱風戰機予烏克蘭。佢老實不客氣，獅子開大口，稱烏克蘭需要約120架戰機，其中大部分是F16，目前全球共有超過5,000架同款戰機。此外，歐洲颱風戰機及JAS39獅鷲戰機，對烏克蘭均有幫助。列茲尼科夫唔單止伸手要戰機，仲要提供戰機培訓課程，指若然德英兩國同意烏國嘅要求，將是踏出重要一步云云。各位，這不是不懂適可而止是甚麼？沒有飛翔的能力，就別扮鷹！

另一邊廂，烏克蘭戲子總統澤連斯基又有新搞作，據美媒透露，烏國與盟友正計劃喺6個星期內召開排除俄羅斯參與嘅「和平峰會」，旨在為基輔提出嘅結束戰事爭取各國支持，暫時冇明確嘅與會者名單，但歐洲官員最近幾周已尋求巴西、印度、中國等大國和其他非西方國家參與。

一名參與討論嘅官員表示，佢哋希望沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼和印度總理莫迪出席峰會，但不確定中國領導人習近平會否出席。

烏克蘭搞呢壇「和平峰會」，盲嘅都睇到係衝着俄羅斯而來，目的係夥同歐美盟友進一步孤立俄羅斯，依老朽看，未必有叫座力，中國早已拋出「勸和促談」並派特使李輝奔走5國，照道理，梗係唔會出席呢個所謂「和平峰會」，更何況該峰會還不是以老美為首，中國怎會背叛老朋友普京取悅佢哋？