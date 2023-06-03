功夫茶：加重罰款少執法　食環懶散點阻嚇

正所謂：「人靠衣裝，佛靠金裝。」雖則話一個人有冇內涵先係關鍵，之但係外表同樣重要，畢竟好多人都係先入為主，第一印象良好，再加上個人有深度，往後嘅交往先會一帆風順。查實呢個道理唔單止適用於人之上，對於城市嚟講，一樣適用。至於城市嘅「外表」，自然係講緊市容啦；假如一座城市烏煙瘴氣、垃圾遍地，睇見都唔開胃嘅，遊客嚟到都掉頭走啦；所以話，保持市容整潔衞生，除咗有利市民健康之外，同好多方面都息息相關。

呢嗱！為咗保持市容整潔衞生，當局都做咗好多表面工夫，之前搞咗個「清潔香港運動」，但就「雷聲大、雨點小」，過咗冇一陣就打回原形；最近又建議將亂拋垃圾同埋店舖阻街嘅定額罰款提高，希望提高阻嚇力咁話；想法當然好，環境及生態局都話，喺公眾諮詢嘅時候，大部分意見都支持提高罰款。之但係，班官員實在太注重表面，結果得個殼，去到實際行動環節就懶懶散散，於是乎尋日喺立法會嘅委員會上，唔少議員都關注喺新例實施之後，當局究竟會點執法。

有議員指出，查實將垃圾棄置喺垃圾桶旁邊或者隨街吐痰都屬於違法，之但係現時嘅執法明顯唔嚴謹。啱㗎！相信大家行街都見唔少，明明個垃圾桶仲有空間，偏偏垃圾桶旁邊堆滿垃圾；又或者見過有人懶勁，行多步都唔肯，係要離遠掟過去，結果掟唔入又唔肯執番。

又有議員批評，當局針對店舖阻街嘅執法欠缺具體準則同埋指引，建議要列明店舖阻街一段指定時間，就會獲發多一張告票，以增加阻嚇性，避免有店舖將罰款當成交租；甚至有議員建議店舖阻街要設立累進罰則添。其實都好有道理，對於一啲死性不改嘅店舖嚟講，當局執法絕對唔可以留手，千祈唔可以畀啲不法分子有錯誤想法，以為只要有錢，就唔怕違法。

可惜嘅係，官員喺回應議員質詢時，只提到當局會視乎實際情況處理唔同個案，又話喺部分情況下，執法人員會睇住店舖收回阻街貨物後先離開。對於設立累進罰則嘅建議，官員淨係話會研究吓喎。咁就梗係唔掂啦！假如冇累進罰則，嗰啲違法嘅店舖呢頭收回，轉個頭咪又係擺晒出嚟囉！趁住仲有時間，當局好應該接納議員嘅建議，完善新例，改善執法，而唔係「做啲唔做啲」。

講到底！立法同執法就好似一個人嘅外表同內涵，兩樣都好重要，兩者更加係相輔相成，缺一不可！淨係識立新法例，唔加強執法，咪即係靠嚇，冇牙老虎，咁又有乜用呢？惟有做到「有法必依，違法必究」，先叫有意義，可以真正改善到香港嘅市容同衞生！