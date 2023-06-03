英國國防部軍情首長伯德日前誇誇其談，聲稱中國將在許多領域與英國展開更直接競爭，預計到2030年中國將對英國海外利益和經濟安全構成最大挑戰。這種論調一點也不新鮮，英國政客與美國政客一樣陷入集體焦慮，言必稱中國，整天將「威脅」和「挑戰」掛在嘴邊。較早前英國首相辛偉誠就指出，中國是當今全球安全與繁榮的最大挑戰，伯德不過是鸚鵡學舌而已。人們只是不明白，伯德作為軍情首長，為何竟操心起經濟領域和競爭力的事？他也未免太無聊了吧？

老實說，以當今英國的綜合國力，根本沒有資格和中國談競爭和挑戰，兩者早已不是同一級數，中國既不屑與英國直接競爭，更沒有興趣挑戰英國。挑戰的對象應是強者，哪有向弱者挑戰的道理？英國政客一直拿中國說事，既是自抬身價，也是不自量力。而之所以如此，主要因為許多英國人一直沉浸在日不落帝國的輝煌裏，不願面對淪為二流國家的事實，明明實力不允許，偏偏狂妄自大，以致醜態百出，丟人現眼。

英國曾是美國的主人，如今反而淪為美國的附庸，這才是最最尷尬的事。當然，只要自己不尷尬，尷尬的就是別人，傲慢的盎格魯撒克遜人也許壓根兒不知何謂尷尬。君不見，近年英國處處學美國，在全世界刷存在感，企圖重振大英帝國雄風，看似高調，實是笑話。尤其在反華反俄問題上，英國跳得最歡，有時候甚至比美國更狂妄，不知其底氣究竟從何而來。

其實也難怪，英國脫歐後日暮途窮，在歐洲備受孤立，除了緊跟美國，沒有其他出路。這也正是英國衝在反華反俄第一線的主要原因，一切都是為了向美國表忠心。英國政客曾將中英關係形容為「黃金十年」，現在卻稱「黃金時代」已經結束，其外交特別是對華政策之混亂可見一斑。對中國而言其實無所謂，黃金時代結束就結束吧，誰在乎？這年頭是英國有求於中國，而不是中國有求於英國，英國政客若連這個事實也弄不清楚，只能說明他們智商有問題。美國尚且離不開中國，不斷尋求對話溝通，英國又算是甚麼東西！

「春夢隨雲散，飛花逐水流。」大英帝國輝煌的時代早已成為歷史，英國人再不調整傲慢心態，改變思維方式和行事作風，只能繼續沉淪，遲早連二流國家也排不上。