中美關係劍拔弩張，但無阻美國大戶看好中國前景，繼續投資中國。特斯拉CEO馬斯克訪問中國，獲得極高禮遇，中國外交部部長秦剛、商務部部長王文濤、工業和信息化部部長金壯龍分別與他會面。馬斯克參觀特斯拉上海車廠時，員工熱烈招待，令這位全球首富眼濕濕大感安慰，即使是做戲，也反映出他極度重視中國市場。

馬斯克在會見中方官員時強調，美中利益交融，如同連體嬰兒密不可分，反對「脫鈎斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。

持同樣觀點的美國大戶當然不止馬斯克一人，除了英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳表明中國市場無法取代，摩根大通CEO戴蒙亦表示，無論順境逆境，「大摩」都一定會留在中國，中美不能脫鈎；星巴克新任CEO上月底訪華，定下2025年將在中國開設第9,000間分店的大計，認同中國的咖啡市場潛力巨大。這還不止，就連日本企業也要趕搭中國經濟快車，朝日啤酒老闆指出，中國市場的銷售額以每年兩位數的速度增長，未來將重點投資中國市場。

這就是中國市場的魅力，也是中國政府的底氣。所謂商人無祖國，不管華盛頓如何打壓圍堵，只要有利可圖，美國商人根本懶理政治。拜登政府一味蠻纏胡攪，動輒以國家安全為名禁這禁那，不但無法遂其所願，反而受到商界愈來愈大的壓力。這也是美國由「美中脫鈎」，改口為「降低風險」的其中一個原因。

國際貨幣基金組織（IMF）指出，中國GDP今年預料增長5.2%，對全球增長的貢獻將達34.9%，繼續成為亞太地區及全球經濟增長引擎。中國遇強愈強，無懼美國圍堵，美國繼續玩零和遊戲，美商則加速用腳投票。