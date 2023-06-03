人們常說：「老人家最怕跌倒。」不少長者的身體由好變壞，轉捩點就是由跌倒開始，跌倒次數愈多，所敲的警鐘就愈響，故老人保健第一要務，便是要出入小心，避免失足倒地。

近日美國總統拜登出席空軍學院畢業禮，向最後一名學員頒授文憑後走回座位時，不小心被東西絆倒，整個人跌在地上。這是偶一為之的意外，那還算了，但拜登上任以來，卻是頻頻跌倒。2021年，一次登上飛機的過程中，拜老頭接連兩、三次在梯上失足；2022年，他騎單車時失了平衡，連人帶車倒在地上。這位白宮主人上任至今，已踏入第3個年頭，每年最少跌倒一次，這樣一個人，自保尚且不容易，難道當真適合守護美國嗎？

俗語說，「未到六十六，不要笑人手指曲」，每一個人都有機會踏入老年，而拜登已是耄耋之人，行動較遲緩、容易磕磕碰碰，這也是情理中事，我們非但不該嘲笑，更應關心和體諒，不過，關心體諒拜登的身體，不代表要包容他戀棧權位的心態。正因為老人家的健康已亮起紅燈，更加應該主動下堂求去，以頤養天年。拜登的總統任期尚餘一年多，為免中途易帥造成政治動盪，勉強而言，可以讓他做到任期完結，但老人家顯然並不滿足，早前宣布將競逐連任，他還想在總統寶座上待至2029年。

目前拜登最大的競爭對手是上任總統特朗普，前者80歲，後者快將77歲，二人髮白齒搖、垂垂老矣，無論下屆的白宮由誰執掌，都是美國政治的不幸。美利堅理應不缺年輕的政治人才，但國家大部分的晉升管道與政治資源，都壟斷在年長的既得利益者手中。政治老人們只要面皮夠厚，老是霸佔茅坑，他們就是不讓位，你也拿他們沒法。