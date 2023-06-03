俄烏戰爭爆發的誘因眾多，其中一項關鍵因素，是俄羅斯不欲看到北約勢力範圍擴展至家門口。正因如此，在俄烏戰爭爆發後，烏克蘭申請加入歐盟或北約的進度忽然緩下來，變成「雷聲大、雨點小」。如今，烏克蘭總統澤連斯基再一次公開要求北約，在下月舉行峰會前就是否接納烏克蘭加入作出明確決定，無疑是一種「逼宮」行為，卻隨時把自己逼上絕路。

眾所周知，北大西洋公約組織正正是針對莫斯科而成立的。雖然蘇聯解體後，俄羅斯與北約的關係有所緩和，普京甚至在上台之初，曾嘗試拉近與歐盟及北約的距離。然而，美國始終擺脫不了冷戰思維，一直視俄羅斯為潛在最大威脅，更曾多番設局打壓莫斯科，導致俄羅斯的經濟瀕臨崩潰邊緣。幾番波折後，普京才意識到與北約永遠不可能成為「朋友」，必須保持距離；奈何北約勢力多年來持續東擴，烏克蘭已成為最後的緩衝地帶。

從戰爭爆發後俄軍展開的攻勢與執行的戰術可見，莫斯科發動戰爭並非想消滅烏克蘭，更多的是迫使基輔就範，即使失敗，至少能奪取親俄地區。縱然戰爭持續超過一年，但俄國的立場依然不變，提出的和談條件中，就包含了西方國家要保證烏克蘭不會加入北約。可以說，普京未有忘記初衷。

俄羅斯開門見山的做法，使到北約進退兩難。倘若不接納烏克蘭加入北約，勢必打擊其威信，寒了一眾盟友的心；惟一旦接納烏克蘭加入北約，意味着自斷和談後路，俄烏戰爭就必須分出勝負，至少澤連斯基與普京之間，只有一人能存活下來。如此一來，結局很可能只有兩種，一是澤連斯基政權被消滅，二是俄軍敗退改為動用核武。然而，這兩種結局均不是西方國家願意看到的。