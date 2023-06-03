「國際特赦組織」日前聲稱，一名在南韓留學的中國維吾爾族學生，在5月初來港探望朋友時失蹤，又引述該名友人稱學生最後的訊息透露在機場被中國警方審問。但是不足3日，這宗「學生失蹤案」隨即被踢爆是一個自編自導的謊言，這名學生安然無恙，根本沒有到過香港。國際特赦組織以為藉今次事件可以打擊香港聲譽，殊不知徹底暴露出其造謠成性的本質，凸顯其陰險歹毒心計。

國際特赦組織以「關注人權」自居，表面做好人，背地裏搞鬼，充當美國的打手。現在我們清楚看到，其關注的不是人權，而是如何造謠、抹黑、撒謊。國際特赦組織應改名國際特效組織，以各種謊言來製造打擊、抹黑美國政治對手的「特殊效果」。

這事件有太多的疑點。首先便是國際特赦組織以一個來源不明的消息為準，在完全沒有經過任何事實查核的情況下，便公開聲稱有學生在香港被中國警方審問後失蹤。消息公開後，該學生就讀大學的指導顧問隨即向韓聯社表示，國際特赦組織所言與事實不符；指導顧問又強調自己每天都與該男生聯繫，為其攻讀博士學位提供指導。

南韓媒體其後亦成功聯絡上該名學生，獲其親自證明「沒有去香港，一直留在南韓」。連美國《華爾街日報》都報道，一名美國律師曾與該學生聯絡，確認對方一直身處南韓，未曾來港，人身安全也沒有受到任何威脅。

事實上，只要有心求證的話，確認真相其實不是甚麼難事。但國際特赦組織似乎完全沒有任何求真的想法，連最基本向香港特區政府查詢都沒有，光憑一個所謂「訊息提供者」就直接公開散布一則虛假訊息，抹黑香港聲譽，反映國際特赦組織撒謊成性恬不知恥！

一直以來，國際特赦組織香港分會被指與惡名昭著的「美國國家民主基金會」（NED）關係密切，其中前支聯會副主席鄒幸彤於2012年至2018年出任國際特赦組織香港分會的執委和公司董事，鄒幸彤又於2016年到印度出席受NED資助、由美國反華組織「公民力量」舉辦的「族群青年領袖研習營」。

國際特赦組織本來就與美國政府有千絲萬縷的關係，即使配合美國反華政客的腔調，也絕不出奇。今次的所謂「學生失蹤」，根本就是自編、自導的一齣鬧劇，只不過水平太拙劣，一出場就露了底。國際特赦組織對於此事損害了香港的形象，全沒半點表示，難道它以為「關注人權」就可以作免罪金牌，隨意造謠甚至破壞香港聲譽也不必承擔任何後果？

特區政府嚴厲譴責國際特赦組織發表此等毫無根據、無中生有、立心不良、企圖抹黑特區政府的言論。筆者強烈要求國際特赦組織就失實言論向特區政府和香港市民道歉。