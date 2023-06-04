世界視線：日本經濟變衰敗　需要開放謀復興

1955至1973年日本經濟年增長逾9%，之後的17年，仍有4%年增長率。到了1989年，日本經濟體積巨大，也成為當時世界人均GDP最高的國家之一，在攝影機、錄影機、電視機及電子工業等執世界牛耳，主要是基於高度創發能力。1984至1989年，日經平均指數躍升3倍，地產房屋價格也達到高峰。

然而自1990年開始，日本經濟因地產及金融泡沫化而深陷危機，至今還在掙扎。今年2月日本政府宣布，2022年9至10月期間動用了4,800億美元購入日圓，以支撐日圓跌至一美元兌152日圓的32年來歷史低位。

日本經濟不景氣，可以從民眾收入得到充分反映。2000年至今，日本人平均工資由原本與美國人一樣，下跌至只有其40%，如今日本人均收入的購買力比1997年還低，說明日本人比20多年前的收入是少了；以人均產值計算，德國人和日本人在1990年一樣，但如今德國人是日本人的135%；同樣，1990年南韓人均產值只是日本的40%，如今已經稍為超過日本。

日本今天還是經濟強國的鐵證，是它的全球淨投資達3.5萬億美元。它在全世界擁有大機構、廠房和各種金融產品，至今年1月約有1.25萬億美元外匯儲備。但日本工資停滯，國債巨大，近年日圓低迷，成為世界最弱貨幣之一，日圓購買力弱，日本遊客到美國發覺Big Mac的價錢比日本貴三分之一。

日本經濟落後，其中最重要的原因是企業制度停滯，日本重視工作年資，結果高層是老人霸佔，工作因循，年輕人的才華創意難以發揮。日本人工作時間長，假期少，但其生產力居然是G7中最低。工時長及工資停滯，更嚴重影響年輕人生兒育女，日本是全球出生率最低的國家之一，也是老化最嚴重的國家。2020年日本人口是1.26億，估計到2065年只剩下0.87億。此外，日本只有15%的GDP是出口導向，是G7中尾二，只高於美國的10%，而德國是45%，南韓是接近40%。

要挽救經濟，日本須放棄鎖國，開放引入資本投資日本已經相當合理的股市及企業；另外就是引入移民，增加勞動力及減少人口老化和出生率低的不良因素。但長期自戀封閉的日本國家民族，相信會很不情願。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻