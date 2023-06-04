人民幣的問題出自中國政府。傳統的匯率政策傾向是貶值刺激出口增長，少考慮進口成本。中國實行新加坡式的浮動管理機制，與一籃子貨幣掛鈎，但不公布細節，每天匯率由政府公布決定。惟一般是順市場操作，甚至是順市場走先一步，只有極少情況當匯率告急，政府才採逆周期措施，背後相信是過度信任市場。

對於後者，假若外匯市場如教科書所說是自由開放，這是無可厚非。問題是，國際金融市場早已進入寡頭壟斷，市場短期集資能力強大，市場參與者的資金槓桿極高，且各中央銀行亦用各種方法左右市場的運作，匯率往往成為投機的工具，且背後往往帶有大國政治企圖。

為了維護國家利益，中國不可能讓國際力量左右人民幣的匯率市場，按它們的利益運作，由此而侵吞中國利益。當前國際金融缺黃金本位制一類的標準，美國濫印貨幣衝擊全球，波動巨大，危機處處，中國更應堅守匯率，不讓其過於變動而衝擊國內經濟。匯率政策已涉國家安全。

至於中國的出口，媒體不停地訴說中國出口不佳，事實上，當日本、南韓、越南等出口下跌，中國的出口仍然增長強勁，撇除匯率因素，4月份人民幣出口增長16.8%，1至4月增長10.6%，外貿順差龐大，4個月近2,000億美元。這樣的驕人成績，在當前西方經濟衰頹之際，難能可貴，主要靠從非西方國家出口增長而來。在這樣基礎還要擴大，未免有些奢望。而且人民幣貶值的同時，中國外匯儲備和外貿順差還在增加，新增的美元外匯去了哪裏呢？為甚麼不會促使人民幣升值？

人民幣在這個時候貶值，未必可進一步刺激出口，原因是西方國家需求減弱，非西方國家的擴張還有限。而人民幣貶值，引發人民幣資產流失，對國內美元債務還債增添風險，兩者都傷害市場信心，轉過來會打擊消費與投資。國內房地產危機還在，若因人民幣貶值，國內人民幣資產套現外逃，便會形成對匯率的不正常壓力，迫使人民幣再貶，進一步打擊人民幣資產，包括股市，抑制外匯的正常流入。

人民幣匯率要穩，穩便要有逆周期的舉措，與海外投機的政治勢力對着幹，甚且設陷阱滅殺空頭投機，制止對人民幣匯率的不正常衝擊。

守着人民幣匯率，重要性一如守着中國的領空與領海。