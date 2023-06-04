中方拒絕中美兩國防長在「香格里拉對話」上會晤，華府很不甘心。美國防長奧斯汀日前在東京與日本防相會面，先是倒打一耙地誣衊中國近期對美國及盟友軍機的挑釁攔截令人擔憂；之後又裝模作樣的說，美中兩國需要透過對話控制危機，但不幸中方拒絕了「香格里拉對話」上中美防長的會晤。

其實，中方拒絕兩國防長會晤的原因，美方是清楚的，中方並開出了「會晤」的條件——美國要切實尊重中國的主權安全和利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，不能一邊講溝通、一邊玩打壓；不能對華耍兩面派，說一套、做一套。

然而就在這時，美國繼續耍兩面派，其偵察機抵近我廣東沿海50公里，偵測我國防機密，威脅我主權和安全及切身利益。被我軍機攔截後，又惡人先告狀，聲稱是中國軍機挑釁性攔截。看來，美國是狗改不了吃屎，是明知故犯，根本不想「為兩軍溝通對話創造必要的氛圍和條件」。北京今次拒絕兩國防長會晤真是對了，否則會晤之時，老美又玩一邊溝通、一邊挑釁的老把戲，那才惡心！

就在同一場合，奧斯汀對日本防相說，美日正努力推動軍事關係進一步現代化，防範中國「脅迫」行為，包括共同研究應對高超音速武器的技術。奧斯汀強調，美軍會與日本自衞隊肩並肩保衞日本，加強地區和平與威懾，維護基於規則的國際秩序。這才是奧斯汀講的心裏話，是美國大耍兩面派的軍事戰略目的。美國想通過對中國說一套、做一套拖延時間，為美國及盟友最終與中國開仗做充分準備。

在美國與中國開仗的布局中，日本是一支「勁旅」。日本的反華氣燄最盛，最聽美國的，然而因為日本多年來受到政治、軍事、外交、防衞等方面的束縛，早已是「不正常國家」，經濟實力雖強，但軍事力量差強人意，目前遠達不到美國與中國大戰助美的水平。美國要對日本的軍力抓緊時間大力催谷，正把日本變成美國的軍火庫和敢死隊。