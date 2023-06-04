烏克蘭拚命吹噓的「大反攻」，從春季拖到夏季依然無影無蹤，真可謂「等到花兒也謝了」。取而代之的是小打小鬧，以無人機和小股部隊進入俄羅斯境內襲擊騷擾，大概就是烏軍最大能耐。如果這就是所謂的大反攻，未免太好笑。俄羅斯國防部稱近日在邊境地區擊退3次越境襲擊，殲滅超過50名烏克蘭武裝人員，並摧毀4輛裝甲車，可見烏軍偷雞不着蝕把米。

當然，即使吃了虧，嘴上也不能服軟。據說烏國集結了西方拼湊出來的300輛坦克，準備南北中同時開打，這顯然也是笑話。300輛坦克能發揮多大作用？反攻一個地方尚且不夠，何況還要兼顧南北中三個方向。看來烏克蘭只能指望西方承諾的F16戰機，可惜緩不濟急，目前還不知何時才能到貨，數量也不可能太多。

有人算過，烏克蘭若想完全掌握制空權，起碼需要數百架F16，而西方根本不可能提供這麼多，如果只是區區數十架，恐怕消耗不了多久。連美國媒體也大潑冷水，指F16的機載雷達及導彈射程，均遜於俄羅斯戰機及防空系統，俄軍的超視距導彈根本不容對方戰機靠近，F16充其量只能用於防禦或執行高危任務，指望它來扭轉戰局，無異於癡人說夢。

既然無法扭轉戰局，雙方也就只能繼續耗下去，但時間明顯不在烏克蘭這一邊。之前烏軍一天動不動發射數萬枚炮彈，最近在大反攻之下也才發射千枚炮彈，反映彈藥無以為繼，不管美西方如何大力支援，都經不起天天消耗。美國也無計可施，只好尋求從日本進口TNT炸藥，為烏克蘭趕製炮彈，說明不僅基輔急了，華盛頓也急了。

反觀俄羅斯穩坐釣魚船，只要守住眼前的戰果就是勝利。美國本想利用這場戰爭消耗並拖垮俄羅斯，沒想到俄羅斯韌力十足，以一國之力對抗美西方逾40個國家，非但不落下風，其GDP反而由全球10名以外打進第8名，讓老美恨得牙癢癢。最重要的是，俄羅斯除了擁有豐富的能源和糧食，還擁有完整的軍工生產體系，只要開足馬力，完全能夠應付戰爭需要，不像烏克蘭那樣到處哀求援助。更何況，俄羅斯背後還有中國這個大靠山，除了軍火，任何物資都可以無限量供應。所以說，這場戰爭的勝負早已寫在牆上，只有戲子總統澤連斯基才會如此天真，以為有了F16就可以改變遊戲規則。