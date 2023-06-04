為了打擊芬太尼毒品濫用，美國財政部表示已對總部設在中國的7個實體和6個人，以及總部設在墨西哥的一個企業和3個個人實施了制裁。

芬太尼的效果比海洛英強50倍，比嗎啡強100倍，在美國為禍甚巨，打擊毒品源頭勢在必行，如果有實錘的證據，制裁這些廠商或個人也理所當然。但在我看來，美國這些行動除了政治上的宣傳，實質收效甚微，因為拜登根本搞錯了方向。

美國是全世界毒品問題最嚴重的國家，吸毒人數佔全球的12%！19.4%的美國人至少有一次以上的吸毒經驗，上千萬人吸食鴉片，而且因為新冠疫情的影響，整體社會吸毒的比例還大幅上升，這導致每年有超過10萬人因為吸毒過量而死亡。

與此同時，美國政府卻在大型藥商的關說游說之下，不僅遲遲沒有制訂更加強力的藥物管制條例，反倒加速推動毒品合法化。例如大麻已經在15個州合法，大麻企業光在2021年付出的游說資金就高達428萬美元，成果是換得175億美元的驚人銷量。一家大麻企業的副總裁甚至直接表示：「我們不需要說服人們相信大麻，我們需要的是說服他們合法購買。」

事實如此明顯，總統拜登為甚麼不在國內大力推動禁止藥物濫用呢？理由很簡單，一來這些大型藥商都是選舉的重要資金來源；二來藥物濫用有巨大的經濟利益；三來如果對藥品進行鐵腕管制，會激起年輕族群的廣泛反彈。所以美國政府只能歸責於外國政府，藉此推卸自己的責任。拜登為美國藥廠與人民大開販毒吸毒的方便之門，卻指摘其他國家故意「毒害」美國，除了惡心一下中國與墨西哥外，只有讓美國人自己愈陷愈深。