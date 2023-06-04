中國政府歐亞事務特別代表李輝日前喺北京舉行吹風會，向駐華使節介紹佢就俄烏戰事訪問歐洲多國嘅情況。李輝強調，俄羅斯從不反對和談，烏方亦珍視及渴望和平，和談嘅大門沒有關上。然而，何以俄烏戰事至今仍然炮聲隆隆，死傷枕藉？

中方認為，若要戰爭停下來，挽救生命，實現和平，就應停止向戰場輸送武器，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升嘅風險。事實正是如此，俄羅斯境內數處地點日前遭受攻擊，其中別爾哥羅德州邊境市鎮馬斯洛瓦普里斯坦遭烏軍炮擊，擊中路過汽車，造成兩人死亡。俄羅斯指摘烏克蘭近日加強攻擊俄國境內，但烏方否認施襲。

美國唯恐世界不亂，當烏克蘭宣布將對俄軍反攻後，即加緊向烏國提供武器，並試圖拉攏更多盟友加入對烏軍援行列。英媒曾引述兩名知情人士報道，美國尋求從日本進口TNT炸藥，為烏國生產155毫米炮彈。日本喺二戰後奉行和平主義路線，法規明確禁止日企向海外出售致命物品，但消息指出，美國為首嘅聯盟已找到變通辦法，皆因這種炸藥不是僅用於軍事用途。消息人士更稱，美國希望喺炸藥供應鏈納入一間日企，以便運往美軍彈藥廠，把TNT炸藥裝填進炮彈。老美一向惡慣，至今依然覺得誰大誰惡誰正確，做嘢依然不按道義規矩！

美國國防部又證實向太空探索科技公司SpaceX購買「星鏈」衞星通訊終端和服務，供烏軍使用。此外，荷蘭擬向瑞士國營國防軍備公司購買96輛退役豹1主戰坦克，又話希望提供更多愛國者導彈及部件予烏克蘭。以美國為首嘅歐美諸國，對中國嘅勸和促談不以為然，更抹黑成中國試圖分化西方，難怪分析指美國持續插手，恐令俄烏局勢火上加油！