今天容筆者做一次標題黨，「無後之憂」意思是無人後繼之憂慮，香港生育率低，平均每名婦女只生育0.77個小孩，距離自然補充人口的生育率2.1愈來愈遠，我們聽到每年新生嬰兒、中小學學生乃至中學文憑試的人數，都是一年不如一年，香港社會必須正視人口下降危機。

「無後之憂」問題不止是殺校，而是整個城市可能凋敝衰落的徵狀，最具消費力和生產力的年輕人口減少，經濟上會步入長期的慢性衰退，就如日本迷失的30年，社會會慢慢失去活力和創造力，樓市崩跌。有人說這是經濟發達的必然結果，所有已發展地區，生育率沒有一個是高於2，美國是1.6，歐盟是1.4，日本是1.3，中國內地是1.2，澳門是1.1，不過香港應是全球最低，由1991年的1.28下跌至0.77。日前在立法會有議員提出議案辯論關於人口政策，很多提出的鼓勵生育建議我都非常同意，但更要研究問題的真正成因，才能對症下藥。

人為甚麼要生兒育女組織家庭？本來這是本能和天性所驅動使然的事，但進入後工業化社會，女性獲得充分的自主選擇權後，生育與否、生多少個成為一個權衡輕重的人生選擇題。今天的社會與農業社會和初期的工業社會很不同，以前育兒成本很低，哥哥姊姊又可協助照顧弟弟妹妹，十多歲就可以落田、工作，成為家庭的生產力。今天，生育與家庭生產完全沒有關係，反而育兒成本急升，社會競爭激烈，又擔心子女輸在起跑線上，育兒各種的付出，包括財力、心力和體力，女性很多時還要事業上的犧牲。

而無論港英政府或是回歸後的特區政府，一直不重視對雙職家庭的支援，單純以英式思維認為生育是個人領域的事務，社會和企業內都欠缺協助父母照顧小孩的安排和設施，結果父母只能自費請外傭照顧孩子。但香港的居住空間本來就又小又貴，還請個外傭來佔更多的空間，倒不如不生！當然，家庭還有一個很重要的作用，就是精神上、心靈上的，家永遠是避風港，家人總是最有力的支持。但很可惜，資本主義社會異化了家庭關係，現在很多人同一屋簷下，卻各自活在不同的網絡虛擬世界，家人間的關係變得這麼近、那麼遠。

很多經濟發達地區，它們的鼓勵生育政策集中在降低育兒成本，但未見成效，筆者認為其中原因是未有重視建構家庭文化，如果大家壓根就不重視家庭，又或者在成長過程中家庭生活並不愉快，就不會組織家庭和生兒育女。所以，回歸家庭價值，是生育最基本的動力，社會應要有系統地進行家庭計劃指導和家庭教育。其次，如很多東亞地區，在經濟高速發展的同時，社會高度競爭，普遍工時長，連生仔都無時間，生了也沒有精力教，面對嚴重內捲化的社會，我們社會要可持續發展，必須後繼有人，適當的社會減負，應要提上議事日程了。