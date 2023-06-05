世界視線：慰安婦血淚控訴　美日韓齊齊漂白

美國《紐約時報》上月刊出文章，揭露長期以來美國主流媒體都遮掩南韓以慰安婦或軍妓招待美軍的血淚史，這是日、美、韓三國政府的共孽。

世人熟悉的，是日本帝國主義政府二次大戰期間強迫日、中、韓及東南亞婦女當日軍戰地慰安婦的罪行。但其實二次大戰之後，南韓不少女性還是長時間當上比慰安婦好不了多少的軍妓生涯。當時美軍佔領南韓，隨着韓戰爆發，原來的慰安婦、孤兒、社會邊緣貧困及北韓婦女，都被大量徵集或強迫向美軍提供性服務，南韓政府就是淫媒，也得到大筆國家收入，估計1960年，這種肉金佔南韓20-25%的國家外匯收入，提供南韓經濟發展。而上世紀50至90年代，估計南韓16至29歲的女性，5人中有一人有被安排當美軍軍妓的經歷，先後的人數高達100萬，當時政府組織「訓練所」及搞「基地村」，灌輸給婦女她們是「賺美元的愛國者」，但明顯她們這些「愛國者」，不單止受國人及美軍賤視，也蒙受生活上被操控、精神及肉體上的殘害。

儘管南韓人民知悉及一些具批判意識的知識分子批評這個歷史罪行，但正因為美國被視為「正義之師」，軍妓是美軍「特殊處境的需要」，南韓政府就不能不遮掩這份恥辱及妥協。況且，當南韓政府聲討日本的慰安婦罪行，若把自己戰後也為美軍安排慰安婦或軍妓的惡行傳揚出去，就會面目無光。

不過，2014年有120名被這政策殘害的婦女，在社會公眾支持下提訴訟，2022年9月最後判決，在世的95人每人可獲300萬至700萬韓圜賠償。其實這個訴訟的順利推行，是在文在寅政府執政期間，沒有向美國政府的遮掩及壓力妥協，也拒絕日本以輕度補償想永久冰釋慰安婦事件。

今次《紐約時報》的報道，其實是一次幫助美、日、韓政府共同漂白歷史罪行的政治表演。美國無疑是南韓政府的支配國，也長時間殘害剝削了不少南韓無辜婦女，但南韓政府犧牲道德及不少女性國民的幸福，也難辭其咎。南韓總統尹錫悅對於過去政府戰後維持慰安婦或軍妓，未能聲討美國政府，也只有和日本政府同樣妥協。三方妥協是啟動合作圍堵中國的「好兆頭」。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻