西方媒體基於根深柢固的傲慢與偏見，一直戴着有色眼鏡看中國，因此得出的結論往往離題萬丈。英國《經濟學人》網站早前發表一篇評論文章，別有居心地提出「中國實力見頂論」，認為「中國的崛起已經完結」。這分明又是瞎子摸象，既無知，又無聊。數十年前西方就開始拚命鼓吹「中國崩潰論」，結果呢？中國不但毫無崩潰迹象，反而愈來愈強大，以致被美國視為最大威脅和挑戰。試想想，如果中國真的如西方預測即將崩潰或見頂，老美會如此緊張嗎？

《經濟學人》過去已無數次唱衰中國，但每次都被事實打臉。1998年爆發亞洲金融風暴後，《經濟學人》曾在頭版文章宣稱中國將成為下一個受衝擊的國家，經濟增長將放緩甚至停頓，由此產生的失業將引發政治動盪或權力鬥爭云云。如今回過頭來看，不是覺得很好笑嗎？洋人屢測屢錯，依然樂此不疲，只能說明他們臉皮實在太厚。難怪有人調侃，不管《經濟學人》說甚麼，只要反過來看就必定沒錯。

「中國崩潰論」也好，「中國見頂論」也罷，除了反映西方的傲慢與偏見，也反映西方面對中國崛起的焦躁與無奈。他們無法改變中國，也無法阻止中國發展，只好以唱衰和詛咒來宣洩不滿情緒，但諷刺的是，他們愈是唱衰和詛咒，中國偏偏發展得愈快愈好。所以，中國人應該歡迎西方繼續唱衰和詛咒，這未嘗不是一種激勵和動力。

商人的嗅覺最敏銳，中國發展前景如何，只要看那些跨國企業的取態就知道。特斯拉行政總裁馬斯克高調重臨中國，摩根大通行政總裁戴蒙在上海主持全球中國峰會，星巴克行政總裁納拉辛漢在中國暢談發展大計，晶片巨企英偉達行政總裁黃仁勳即將訪華，這些商業巨頭紛紛以腳投票，已足以說明一切。戴蒙強調，無論順境逆境，摩根大通都將留在中國。其實，鳳凰無寶不落，商人若非看好中國發展前景，是不可能如此表態的。

還是馬斯克講話比較直接，他稱願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。這才是實在話，共享中國發展機遇，才是跨國企業對中國市場不離不棄的真正原因。甚麼「崩潰論」、「見頂論」，根本不值一哂。作為英國媒體，《經濟學人》與其挖空心思唱衰中國，不如替英國政府想想如何挽救日益沉淪的命運。