有本地電視台測驗香港餐廳的服務水平，在時事節目中請來兩人，一個是操普通話的中國人，一個是講英語的洋人，大家分別到餐館光顧。

普通話的客人在點菜時，問為甚麼沒有某些菜式或配料，店員非但表現得不耐煩，還不斷出言譏諷，他用普通話說：「是的，香港很落後，沒有共產黨管治的地方好，共產黨都很進步，我們這裏就是不行。」客人只是點菜，店員回應時卻一口一句共產黨，還嘮叨了好一段時間，似乎是嫌棄操普通話的客人，甚至說，是在嫌棄內地客人。

剛過去的「五一黃金周」，約有60萬名內地遊客訪港，不少人闊別3年，都是乘興而至，但黃金周結束後，內地的社交媒體例如「小紅書」一類，都炸開了鍋，發言者不是抱怨香港人的服務態度欠佳，就是訴說在維港兩岸遇到的不平待遇。

你別以為香港服務業的從業員，只慣於怠慢操普通話的客人。電視節目邀請的另一個測試者是洋人，他也到餐廳光顧，全程講英語。或者是因為語言隔閡問題吧，這位客人自覺也得不到悉心的服務。

測試完結後，記者訪問參與的洋人，對方已在香港定居多年，他說論服務水平與食物品質，兩者俱佳的餐廳，全港大抵不超過一掌之數。一隻手掌有5隻手指，所謂一掌之數，就是指5間。

香港是否只得5間好餐廳，我不敢說，但優質飯館的數目，肯定是愈來愈少。本地服務業退步的原因，不一定是來自主動，也可以是被動的。別的地方天天求進，香港則原地踏步，俗語說：「沒比較就沒傷害」，比較之下，我們猶如逆水行舟，慢慢自然會落於人後。