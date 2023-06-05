1945年後再無世界大戰，其中一個重要原因為大殺傷力武器（核武）的出現。假如兩個擁核國家開戰，除非先動手的國家在第一擊確保徹底摧毀對手的所有核武，否則即使只遺下少數核彈，對手反擊時亦會造成重大傷亡。

國家之間組成聯盟，擁核國的聯盟之間開戰，結果不敢想像，或毀滅全球。1950年中國派志願軍跨過鴨綠江，幫助北韓將美軍趕回38度線之下。當時美軍統帥麥克阿瑟曾揚言以核武轟炸中國。不少人無留意，當時蘇聯史太林的官方宣言是美國用核武炸中國等同炸蘇聯，美國才無用核武。

當今世上擁有最多核彈頭的兩個國家為美國及俄羅斯，蘇聯於1991年解體後，以美國為首的西方集團繼續圍剿俄羅斯，普京1999年上台後才穩住大局，未有進一步瓦解。為求自保，俄國將最尖端的科技人才投入國防工業，變相與美國作軍事競賽，但俄國人口只得1.464億，美國則為3.349億，還未計入同盟國的實力。俄國感到非常吃力，自不待言。

兩個擁核國不可能直接開戰，因此只能打代理人戰爭，意指找盟友和對方的盟友開戰，已成常態。目前最矚目的代理國戰爭當然是俄烏之戰，此戰由俄羅斯發動，它要取回原本是屬於俄國領土的頓巴斯區域，該區的人民絕大多數為俄人。由於歷史複雜，甚難判斷誰是誰非，但從表面看，確是俄入侵烏。

由於核彈製造後並非永久可用，而需間中翻新，即生產新的彈頭，因而耗費甚巨，俄國之國力承受極大壓力。普京近年愈來愈親華，乃時勢使然，俄國對華讓步，正符合中國的需要，中俄聯手抗擊七大工業國打壓的大局，正在形成。