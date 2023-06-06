娛圈單打：小花忽然富貴　貧窮限制想像

無綫小花林穎彤（Bella）近年曝光率漸多，但始終缺乏擔正機會。就在此際，網民發現她頻頻在社交網大晒名牌包包，夾夾埋埋起碼超過10萬元。包包與收入不相稱，當然又惹來口痕友竊竊私語：搵老細好過拍劇啦！

Bella對此也不生氣，揚言自己做咗好多年嘢，嚟緊又有新的發展大計，買幾個包包有乜大不了？同樣被指忽然富貴，另一小花蔣家旻大晒H字頭包包，兼且以名牌包裝盒裝飾聖誕樹，非常霸氣；反觀Bella的包包只是普通款式，算是平易近人，一般OL都買得起。網民動輒無限上綱，其實只是貧窮限制想像，未免大驚小怪。

講真，做得娛樂圈呢一行，除了本身熱愛表演藝術，誰人不想名成利就，住洋樓、養番狗、買名牌？正如Bella話齋，都做咗咁多年嘢啦，若然連幾個名牌包包都買唔起，仲做呢行為乜！

當然，網民有咁大反應，可能因為Bella同個「窮」字綑綁太久，深入民心。皆因她出世不久，爸爸便因為婚外情拋妻棄女，媽媽一個人帶住9歲的家姐和1歲的Bella於葵芳天橋行乞，相當慘情。當時亦有不少傳媒報道事件，以致Bella現在成功脫貧，外界才會如此小題大做。

即係咁，人有三衰六旺，月有陰晴圓缺。Bella仲咁後生，梗係唔可能由頭窮到尾。有指她揀男友有一手，之前曾跟本身略有家底的「億萬駙馬」伍富橋拍拖，現在則傳出她與星級設計師撻着，更獲對方以6位數字酬勞邀拍設計公司宣傳片。所以話啫，財來自有方，買多幾個包包都得啦。