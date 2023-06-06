產評：港經濟景氣仍淡　地區競爭靠邊站

眨眼一年又接近過了一半，可香港經濟復甦進度不似預期。最新數據顯示，5月的經濟景氣指標跌至年內新低，若然6月尚未見大起色，第三季有再陷衰退邊緣之虞。事實上，香港股市與樓市的疲弱狀況，正反映香港「缺水缺才」、港府施政不到位及外圍景氣不明朗的影響浮現。偏偏港府官員仍老神在在，一味唱好。最怕是解除防疫首年的反彈潮過後，香港經濟或陷入「L」形走勢，長期在低位徘徊，既難以恢復至疫前的水平，在競爭力不進則退下，面對激烈的地區競爭，只有被迫靠邊站！

反映香港經濟景氣的採購經理指數（PMI），5月回落至50.6水平，按月倒退的同時，亦創下去年12月以來的最低水平，且再次逼近50的「盛衰分界線」。其實，數據表現與市民的親身感受到兩地通關效益正漸漸減退的情況相近，奈何港府仍信心滿滿，沒有多大危機感，確令人費解。

最新經濟數據顯示，整體訂單與新出口訂單升幅按月收窄；消費性服務業景氣在消費券及內地旅客支持下表現尚可，但製造業明顯萎縮；成本飆升擠壓利潤空間，使企業經營信心下降；在預示需求放緩下，企業將去庫存，致今年來首次減持投入品存量。若企業投資放緩趨勢未能在短期扭轉，下半年實未許樂觀。

香港經濟景氣每況愈下，大概可以從港股的疲弱表現得到印證，畢竟股市就是經濟的晴雨表。再看樓市，港府死抱過時的辣招不放，住宅樓市新盤銷情慢，二手則劈價成交不絕，官地不是流拍就是低價成交。至於商用物業，中環甲級寫字樓空置率飆升，與同區競爭者新加坡寫字樓市場的熾熱狀況，可謂形成了強烈對比。一則反映香港的寫字樓市場供求嚴重失衡，二則也反映香港金融市場不振，交易量萎縮，外資只好縮減在港經營規模，致辦公室需求大減，本地與中資合計也無法填補需求缺口。商舖市場更具透明度，觀乎油尖旺等昔日旅遊消費旺區的吉舖仍多，就知道實情與港府口中的穩定復甦有出入。

若然內地經濟好，居民消費與投資意欲強，香港還算有所靠。偏偏如今內地經濟復甦亦有失速之虞。再講，過去3年香港的移民及退休潮，令勞動人口大減，少了一批具消費力的中高產及年輕人口，也是消費市道復甦不似預期的一大原因。說到底，難以寄望港府繼續用公帑來長期派消費券谷消費，招攬專才與北水來港，進度亦非港府可以控制。

港人總希望政府對經濟前景胸有成竹是有實際部署而非假大空，畢竟香港經濟經歷了社會動盪與新冠疫情，更成為中美博弈的磨心，元氣已大傷，內外形勢均已起巨變。港股繼續「彈完又散」，一浪低於一浪的話，既不利吸引企業上市，也難以養活金融業，所謂「良禽擇木而棲」，人才繼續四散是必然結果。

面對亞洲地區來自日本、新加坡等對手的競爭日趨激烈，香港難免給比下去，再不實實際際設法刺激經濟、吸引資金與人才、激活市場交投與對前景信心，香港的惡運只怕未完！