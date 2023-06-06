中美兩國防長在香格里拉對話會上激烈交鋒、中美戰艦在台灣海峽險些發生碰撞之際，剛剛履新的中國駐美大使謝鋒會晤了美國財政部副部長尚博。

中國大使館的官網透露，雙方就共同關心的問題進行了坦誠、深入、建設性交流。謝鋒表示，「中美加強對話、管控分歧、消除障礙十分重要」。美國財政部會後發表聲明，也表示「會晤是坦率和建設性的，是維護溝通渠道暢通並負責任地管控雙邊關係努力的一部分」。這次雖然是美國副財長出面，但顯然不是主要談「財經問題」，而是要談「管控分歧」。

而目前明面上，最需要管控的中美分歧是軍事領域、是中美防長在國際對話會議上不能會晤和對話，只能唇槍舌劍，對此華府心急，又想再耍手段，請出財政部的高官去消除「分歧」。山姆大叔知道，中美軍事方面的管控分歧不消除，美國現在特別有求於中國的「經貿分歧」也消除不了。中美經貿再這麼鬥下去，美國受不了，經濟衰敗下去、亂下去，美國政府、商界、老百姓都受不了，拜登還想連任總統更成好夢難圓，因此美國外交上的當務之急是要緩和改善中美關係。

不過，白宮又很不甘心就這麼向中南海「認慫」，總想以美國自以為「最叻」的軍事威脅以攻為守，穩住局面，一邊高喊兩國防長溝通交流，一邊加大挑釁、威嚇中國，保持這種狀況，就以為能在經貿談判上佔優，美國玩的還是從「實力地位出發」、「軍事霸權硬壓」這一套。日前美國國務院公布，助理國務卿康達近日訪問中國和新西蘭，白宮國家安全委員會主管中國與台灣事務的新任資深主任羅森伯格也一起去北京，「討論美中兩國關係的關鍵議題」。

時下，中美關係的「關鍵議題」有三：一是經貿談判，二是台灣問題，三是中美都在為大概率發生的軍事衝突和戰爭做準備。這三個議題緊密相連，都是美國發起的對華國運之戰，想一舉擊垮中國的戰略狠手。