每逢六四，前學運領袖王丹例必跑出來刷存在感，但今年他深陷性侵醜聞，不用刷存在感一樣被推到輿論風口浪尖。他先被台灣李姓男子指控，9年前在美國紐約法拉盛地區一間酒店內強吻他和強暴未遂，復被姓徐專欄作家指控是性騷擾慣犯，13年前在卡拉OK當着其男友面前，將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。其任教的國立清華大學率先跟王丹割席，表明為降低學生人身風險，暫停開課至調查完成。

對於連串指控，王丹至今提不出有力的辯護理由，只能模棱兩可地表示「與認知和記憶有巨大落差」。李男則死咬不放，再開記招提出更多有力證據，包括攝於王丹私人住所的照片，要求王丹道歉，否則提告。王丹至今在死撐表示歡迎提告，後續如何，下回分解。

事實上，這位前學運領袖好男色已是公開的秘密，過去打着反共旗號、「六四光環」、擺出道貌岸然狀招客吸金，其實這一切都是台灣綠營以至美國營造出來的假象，如今醜聞引爆，形象隨即破產。當然，他也和民進黨一樣，甚麼醜事壞事都不會是自己的問題，必定是中共的問題。目前身在美國的王丹，意有所指地說：「在美國也會感到來自中國政權的威脅」、「世界應記住中國共產黨真面目」云云。來說是非者，便是是非人，世界應該記住的，顯然是這位前學運領袖的真面目。

這麼多年來，他藉着「六四光環」穿梭各大學任教和演講，接觸到的年輕男學生不計其數，加上文化圈中仰慕他的無知少男肯定也不在少數，有人藉着這些「優勢」食了多少囝囝，想也想得到。只是他本人也許想像不到，竟會有東窗事發的一天。說到底，六四對於這些「偽君子」來說，最大意義或許僅止於此而已。