很多人自作聰明，愛把烏克蘭與台灣拉上關係，認為俄羅斯兵犯烏國，只要進展順利，中國大陸也會亦步亦趨，吹響解放台灣的號角。

事實上，烏克蘭是烏克蘭，台灣是台灣，兩者的關係八竿子打不着。俄羅斯能夠迅速佔領烏國，不會增加解放軍攻台的可能性；相反，即使俄軍在當地泥足深陷，也不會減少人民子弟兵收復台灣的決心。北京是否攻台，不是取決於俄烏戰爭的結果，而是取決於西方列強和台灣人的態度。

中國國務委員兼國防部長李尚福剛出席亞洲安全會議，他的公開演說，值得每一個關心國際和平的人細讀。他說：「怎麼解決台灣問題是中國人自己的事……如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

李尚福已經將北京的立場和盤托出，攻台與否，不是取決於20××年之前，台灣同胞是否接受和平統一；也不是取決於西方列強有多大力量協防寶島。只有一種情況，中國大陸會決定揮軍台海，就是「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去」。

中國人從來不想打中國人，只要台灣不宣布獨立，解放軍就沒有攻台的打算，不論俄羅斯在烏克蘭的戰事進展如何，都不會改變北京的態度。今年2月，中國國務委員兼外交部長秦剛便曾公開呼籲，外界應停止鼓吹「今日烏克蘭，明日台灣」的調調兒。

本欄已多次強調，北京領導層很有耐性，也沒有為和平統一台灣劃下時間線，只要寶島維持現狀，不試圖分裂出去，台海仍可以繼續保持和平。