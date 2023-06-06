台灣明年舉行總統大選，最新民調顯示民進黨賴清德的支持度遙遙領先。按照民進黨以往在選舉期間的支持率經常低開高收的特點來看，賴清德這次應該十拿九穩了。這也令我想起十多年前和賴清德接觸的一件往事。

那是2009年，時值國民黨馬英九首次執政，兩岸關係由陳水扁時期的繃緊開始紓緩，陸續恢復交流。當年台灣一個非政府組織在政府資助下，就首辦一個在港澳的大陸年輕學人訪台團。可能符合資格的人不多，我這個港人竟然也能夠參加。

考察團行程豐富，幾乎拜訪了島內各大政黨。國民黨如親人般熱情接待我們，包括由時任立法院副院長曾永權親自宴請我們。民進黨則有如與惡鄰來往，派了時任立法院立委的賴清德敷衍我們。

記得賴清德一來到會議室，臉色已不太好看，甫坐下來，第一句話就是「歡迎各位來自中國的朋友」，現場氣氛驟然凝重。接着，賴開始教訓團友，聲言「中國近年經濟發展迅速，但現在世界的潮流是民主，北京當局若繼續鼓動民眾的民族主義情緒，只會令外人愈來愈反感。」一位大陸年輕學者按捺不住，即站起身反駁賴，「賴先生，你搞錯民族主義的意思了。法國大革命就是由民族主義推動，最後更促進了歐美民主化」，然後詳述西方政治發展史。這場交流會也在尷尬中不歡而散。

台灣政治人物多擅長矯情，經常滿嘴「民主自由平等」，誇誇其談，讓沒有思考能力的民眾聽了飄飄然。賴清德以為來訪的大陸學者水平低，本來又想用這些美麗的政治詞藻教訓他們，豈料遇到高手，反而被嗆了回去。台灣明年的總統選舉，不知還有沒有人出來篤穿賴清德的「巧言令色」？