民進黨性騷擾風波愈演愈烈，短短數天居然已經被網友統計出40多案，破天荒迫使蔡英文、卓榮泰與賴清德3位前後任黨主席都出面道歉，而為了反制，民進黨也開始採取烏賊戰術，想盡辦法挖出在野黨的性騷擾史，企圖用天下烏鴉一般黑的方式平息沸騰的輿論。

於是，范雲用說謊的方式掩蓋民進黨力阻「性騷提案」的真相，林靜儀出來感嘆：「加害者若非民進黨，討論就少了。」媒體人姚惠珍甚至說：「沒聽過台灣女生沒被騷擾過。」「你們男生多糟糕！」好像台灣男人不是已經性騷擾，就是性騷擾預備犯，既然如此，那民進黨出了幾個性騷擾案，也就沒甚麼大不了的。

我在媒體數十年，的確看過聽過不少政治人物與媒體人私底下的不堪，性騷擾也確實不斷在發生，而據我的了解，這基本就是台灣各行各業的普遍現象。但誰說伸出鹹豬手的一定是男性？女性甚至跨性別人士性騷擾也時有所聞，而相關性平申訴機制，卻始終沒有完整建立，才會讓類似的情況一再發生，多數人卻只能選擇隱忍。

這次民進黨性騷擾問題之所以嚴重，在於表面上民進黨似乎相當重視性平，也有申訴機制，可這些理應協助被害者的關鍵人物，不是女權人士就是進步青年，但骨子裏在乎的只有選舉及個人前途，根本沒有關心過受害者的權益，反過來霸凌打壓受害者，才會讓性騷擾者在民進黨內肆無忌憚。但還是有受害者說她仍然喜歡蔡英文，只是那些霸凌欺負她的人被車撞也是剛好。蔡英文真的只是失察嗎？還是她根本就是縱容這一切的始作俑者呢？

民進黨從來不是笨蛋，笨蛋是那群被出賣傷害，卻還是死忠相信民進黨的人！