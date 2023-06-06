雖說家門外就是公眾地方，理論上，即使有外人徘徊，屋主根本管不着。不過，假如徘徊者拿着武器，明顯不懷好意，換了是誰當屋主，為了自身安全，絕不可能坐視不理！數十年來，美國一直在中國面前耀武揚威，即便兩國建交，美軍絲毫未見收斂，依舊頻頻抵近偵察，甚至入侵中國領空，引發撞機事件。直至近年解放軍實力飛升，美軍才不敢肆意越界，惟仍以「自由航行」的名義，在台海及南海巡航，不斷挑釁。

如今台海局勢升溫，既源於民進黨政府忘祖背宗，也是因為美國伸出黑手不停攪局。美國不但多番派出軍艦穿越台海，為民進黨政府搖旗吶喊，又是喚來英國、法國，甚至加拿大軍艦前來助威，挑戰中國底線。北京逐漸意識到忍氣吞聲，根本不能帶來和平，只有勇敢反抗，方可贏得尊重；於是乎，解放軍對抗美軍的行動一步步地升級。

在上周六，美軍導彈驅逐艦鍾雲號聯同加拿大皇家海軍護衞艦蒙特利爾號穿越台海期間，遭到解放軍052D型驅逐艦蘇州艦以高超技術近距離攔截。據報道，蘇州艦向鍾雲號發出警告後，先是加速，並在超越鍾雲號後，橫越鍾雲號的航道，成功迫使鍾雲號大幅減速；及後，蘇州艦以相同方式第二次越過鍾雲號，迫使鍾雲號改變航線。雙方未有發生碰撞，但最接近時不足140米，對於兩艘高速行駛的巨艦而言，這距離已稱得上「擦身而過」。

時值亞洲安全論壇「香格里拉對話」期間，解放軍的舉動惹來諸多揣測；畢竟在不久前，中國防長李尚福才拒絕與美國防長奧斯汀會面。外界憂慮，中方連番舉動或意味着中美角力升級；筆者則認為，是否升級仍有討論空間，但至少中美角力已進入新階段。雖然這場角力由美國挑起，但中國不再甘於被動反擊，而是爭取奪回主動權，情況如同蘇州艦一般，先是警告，再主動切線攔截，要不就美國退讓，要不就激烈碰撞，也即是開戰。

美加事後指摘解放軍「不專業」，事實卻是解放軍盡忠職守，保家衞國。須知道，此次事件是發生於台海而非加勒比海，正如本文開首所說，美軍全副武裝抵達家門前，解放軍豈有坐視不管之理。正如古巴導彈危機時，美國不惜以核戰威脅，迫使蘇聯放棄在美國「後花園」部署導彈；正如俄羅斯為免北約勢力東擴至家門前，不惜一戰，大舉進攻烏克蘭。今次事件的是非曲直非常清晰，正如李尚福所說，管好自己的軍艦和飛機，在自己國家領海領空附近，保衞自己國家的安全，就不會有問題發生。

可笑的是，每當中美角力瀕臨失控，總有人認為解放軍實力仍不如美軍，舉動並不理智。然而，保家衞國從不與實力掛鈎。歷史一再證明，委曲求全，只會讓美國得寸進尺。倘若沒有解放軍持續在玩命邊緣游走，中國哪有如今的太平盛世。