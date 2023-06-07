烏克蘭戰爭正進入新的階段。一是俄羅斯自由軍，實質是烏克蘭軍裏的俄裔隊伍，公開攻擊俄羅斯境內村鎮。他們有美軍裝備，包括直升機、各種戰車，從烏俄邊境突破，人數似只得最多幾百人。

二是進攻俄境的有波蘭志願軍人員，據說還有美國人。最初烏克蘭政府和波蘭政府都否認參與其事，其後俄裔自由軍與波蘭志願軍卻公開宣布他們的行動，使國際社會從進侵俄境事件中間接看到波蘭政府的介入。

作為北約成員國，波蘭的介入侵略俄境，表明了北約對侵略和其後的戰事脫不了關係。一方面，證明了北約正在與俄羅斯開戰，即使還止於借助僱傭軍的代理人之戰。另一方面，俄羅斯已警告北約，由波蘭方面證實波蘭志願軍的侵略行為，北約再沒法否認，俄的警告便可能落實成對波蘭、對北約的報復。戰爭正在擴大。

國際上有說，波蘭志願軍公開宣布參與對俄境的軍事行動，並不是北約所願見，而是波蘭執政黨政府的單獨決定。主要是借助波蘭志願軍進攻俄羅斯來煽動國內民族主義情緒，應付秋天大選來自親美自由派政黨的挑戰。由於關係着執政黨的政權存亡，它便不顧波蘭志願軍參戰一事對北約的影響。此舉也凸顯波蘭政府的獨立性，不盡然跟從美國與北約的指揮，符合執政黨一直以來營造波蘭作為歐洲大國的形象。這亦是為了迎合波蘭選民的民族主義情緒。

烏克蘭以無人機偷襲莫斯科，導彈攻擊俄境城市，以及直接侵略邊境領土，在在都顯示出美國與北約正在擴大與俄羅斯的戰爭。或許為了助力烏克蘭的反攻，但同時侵略一經開始，可能便會進一步擴展為對俄羅斯更大範圍的開戰。烏克蘭軍這幾天發動的反攻是勝是敗，可能都不會抑止對俄攻擊的演變。

無論烏軍勝敗，戰場正擴展至俄羅斯的國土。歐盟急忙重申輸烏的武器不能用於侵略俄羅斯，美國、烏克蘭與波蘭，也可包括北約總部，似無視歐盟的抗議。在此情況下，法德等國可以怎樣反應呢？

或許最終還是和談，決定因素是俄羅斯有足夠的軍事力量與政治決心抵抗美國北約的攻擊。一如韓戰，若不是中國有蘇聯的支持來抵擋美國聯軍的攻擊，不會有和談，不會有三八線分界。今天，俄羅斯獨力抗戰，是否可達到韓戰式的結果呢？