當今世界俄美、中美的大國博弈與歐洲的關係至大。總體狀況，是歐洲會站在美國一邊和俄羅斯鬥、和中國鬥，不過這個「鬥」還是有不小差別的，兩者矛盾的性質不同，歐洲和俄羅斯的矛盾是「敵我矛盾」、是「對抗性矛盾」，歐洲和中國的矛盾是「人民內部矛盾」、非對抗性矛盾，因為歐洲和中國沒有根本的利害衝突。

歐洲現在跟着美國跑，參與美國打壓中國，主要是被美國威逼的，歐洲跟着美國和中國過不去，對它有百害而無一利，很是惱火，但沒辦法。二戰後，美國就通過冷戰、組建北約把歐洲控制在自己手裏，一切要服從美國的全球稱霸利益，不過，歐洲始終不服氣，尤其是受二戰後法國桀驁不馴的戴高樂將軍影響，現任總統馬克龍大膽直率的提出了歐洲要「戰略自主」的構想，挑戰美國的「說一不二」、挑戰美國騎在歐洲頭上當太上皇。

馬克龍認為歐盟有實力成為當代世界政治中，與中美並肩齊立的「第三個超級大國」。在他看來，現在世界格局不是許多人認為的是美中俄「三分天下」，而是美中歐「鼎足而立」。現在的俄羅斯根本不夠資格「爭天下」，可是歐洲包括馬克龍又十分畏懼、仇視俄羅斯，美國要打垮俄羅斯，要利用歐洲當槍使打垮俄羅斯，馬克龍、歐盟不敢不認同，不敢不積極行動起來，雖然知道撈不着甚麼好處，也不會在此方面追尋自己的「戰略自主」。

馬克龍敢拿歐洲「戰略自主」說事的是台灣問題。他說，更糟糕的事情是我們歐洲人自以為是地認為，我們在台灣問題上必須追隨美國，按美國的計劃行事，這讓我們捲入「同我們沒有關係的衝突之中」。馬克龍的這個態度，美國不悅，中國高興，他在訪華時和中國領導人一起欣賞了名曲《高山流水》，正所謂「高山流水遇知音，彩雲追月得知己」。

馬克龍之所以在中國領導人面前威得很輕鬆，皆因中南海一貫賞識美霸面前敢於「戰略自主」之人。