最近中日舉行了一場有官方性質的會議，有位中方將領在談到台灣問題時打了一個比方，琉球國（沖繩）原本就屬於中華文化圈中的一部分，若讓琉球獨立，日方作何感想？這本來只是為了令日方明白台灣問題對中國的重要性，也許沒有其他意思，但言者無心，聽者有意，在場的一位日本議員反應強烈，隨即大聲疾呼：「沖繩絕不會獨立」。

中方將領的言論顯然擊中了小日本軟肋，琉球正是他們最敏感的話題。問題是，己所不欲，勿施於人，日本不會讓沖繩獨立，但難道台灣就可以獨立？這些年日本充當美國遏華爛頭蟀，不斷在台灣問題上指手畫腳，甚至揚言「台灣有事就是日本有事」，現在中方只是拿琉球問題打了一個比方，小日本就氣急敗壞，可見他們心裏有鬼。其實，熟悉歷史的人都知道，琉球從來不屬於日本。過去琉球是一個獨立王國，曾與中國建立長期的朝貢關係，到了近代才被日本武力吞併，推行殖民和同化統治。二戰結束後，根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》，日本固有領土只包括四島，並不包括琉球，只是因為美日私相授受，才將琉球交給日本管治，但並不表示主權屬於日本。

由此可見，中國以琉球問題敲打和警告日本，絕對是師出有名。早前中國駐日大使會見沖繩副知事，後者轉達了沖繩知事訪華的意願，並表示沖繩將設立一個「地區外交辦公室」，促進與周邊國家的和平往來。很明顯，中方與沖繩地方當局加強互動，觸動了東京當局敏感神經，令其在台灣問題上不得不有所收斂。日本外相林芳正日前在回答一位在野黨議員質詢時，沒有再強調「台灣有事就是日本有事」，只是顧左右而言他，說明中方的敲打已經見效，小日本不敢再那麼囂張。

君不見，在剛結束的香格里拉對話會，中國國防部長李尚福拒絕會見美國國防部長奧斯汀，反而與日本防衞大臣濱田靖一舉行會談，這也許不足以反映中日關係改善，但雙方官員起碼可以面對面溝通，不至於像老美那樣屢次食檸檬。小日本應該明白，中日實力此長彼消，與強鄰為敵注定沒有好下場，即使有美國撐腰也改變不了被碾壓的命運。所以，他們最好不要再多管閒事，若繼續插手台灣問題，中方必定以其人之道還治其身，琉球問題就是其中一個籌碼。