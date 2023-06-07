美國一直打着「自由航行」旗號，大老遠跑到東海、南海、台海橫行霸道。卻萬沒想過，「自由航行」終於碰上釘子，解放軍接連對美軍毫不客氣地驅趕，一次在天空，一次在海上，都教美國大吃一驚。

繼上月底美軍一架RC135V電子偵察機在中國南海「國際空域」飛行，遭解放軍殲16戰機攔截後，美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衞艦「蒙特利爾號」本月3日在台灣海峽航行時，美艦同樣遭一艘解放軍軍艦逼近，最近僅137米，最終逼得「鍾雲號」減速轉向。

事後老美當然呱呱嘈，強調自己是合法航行。但正如中國國防部長李尚福指出，「中國的軍機和軍艦從來不會到其他國家的領空和領海附近去做所謂的航行霸權」，「最好的辦法是，各國管好自己的軍艦，管好自己的飛機」，當面直斥美國橫行霸道，無事生非。

李尚福此番強硬表態，表明中國對美國觸碰紅線絕不容忍，中國勢必奉陪到底。的確，「自由航行」不等於抵近偵察，美軍老是常出現，就是為了窺探解放軍機密。是可忍孰不可忍，都來到自家門前，難道中國還要忍氣吞聲嗎？驅趕不速之客合情合理合法。由此可見，中國現在是鐵板一塊，紅線絕不能碰，若美國還是不知所進退，中美想要恢復軍事及政治直接對話，門都沒有。

美國遏華制華幾十年，從來沒有遇到今天的窘境。打貿易戰沒有贏，反令逆差進一步擴大；科技戰、晶片戰又因中國市場過於巨大，打起來力不從心，而且自傷其身，商界怨聲載道。至於種種制裁，對中國同樣起不了作用。現在就連軍事施壓，中國也無畏無懼，反而每次都是美國悻然離開。中國人不吃這一套，美國總算明白了吧？