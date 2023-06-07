美國總統拜登日前在科羅拉多州美國空軍學院的畢業禮上再次跌倒，拜登「天敵」、前總統特朗普直指在空軍學院跌倒不光榮，形容事件發生經過十分瘋狂；共和黨籍的前白宮醫生杰克遜亦指拜登健康已構成國家安全問題，批評白宮允許拜登尋求連任是一種瀆職行為。撇開政敵間的互相攻訐，拜登屢次跌倒其實映襯了老美是如何失平衡，不斷自取其辱。

若有細心留意拜登在空軍學院畢業禮上的跌倒畫面，便會發現他在跌倒前，刻意想營造自己很有活力的形象，不但曲起雙臂鬆毛鬆翼，腳步更加彈吓彈吓，怎料被地上的沙包「陷阱」絆倒。若然拜老頭走路不求上演公關騷，力求四平八穩，再多的沙包也未必能將他絆倒。翻看拜登之前多個「跌倒時刻」，可以發現他在日本廣島出席七國集團峰會，既急着要跟日本首相岸田文雄打招呼，又急着下樓梯，結果步履踉蹌；踏着單車既想雙腳抓地又急着與支持者交談，結果化作滾地葫蘆；而最著名的「拜登3連跌」更明顯見到拜老頭愈想快步走，愈是欲速則不達的跌個五體投地，在拜登身上可以看到美國的縮影。

正如18世紀英國政治家、外交家切斯特菲爾伯爵叮囑後人「一次只專心做好一件事」，拜登站着講棟篤笑，可以不看貓紙講了約20分鐘而不出亂子，惟想要一心二用即自討沒趣，美國亦是心頭多多反令自己陷入困境。美國國債問題一頭煙，仍選擇向中國與俄羅斯擺出絕不友善的姿態；華府一方面說中美對話可以避免誤判，與此同時卻派出偵察機、軍艦來到中國家門前攪局。山姆大叔拒絕規行矩步，一心想要擺出世界警察的形象，很可惜，那是N年前單極世界之事了，俱往矣。美國與拜登都應明白不應再不自量力，否則，注定會「不該」。