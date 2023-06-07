香港跟其他很多已發展國家和地區一樣，呈現出明顯的人口老齡化趨勢，而同時出現的人口負增長情況，只會加劇人口老齡化對本港社會資源依賴的壓力。香港去年只有大約3.25萬名嬰兒出生，出生人口是過去30年有紀錄以來最低。因此，如何紓緩老年人口對社會形成的壓力，便成了特區政府必須盡快處理的一個議題。

要點一：最大的人口挑戰。目前，全球在人口這個議題上面臨着最嚴峻的挑戰已不再是人口快速增長，而是人口老齡化。原來早在2020年，世界上年齡60歲以上人口的數目就已經超過了5歲以下兒童的總數。而人口老齡化的趨勢只會愈來愈明顯，完全看不到逆轉的發展趨勢。從2015年到2050年這35年間，全球60歲以上人口的比例將會從12%，一下子增加到22%，增幅接近一倍。很多國家和地區的政府看到了問題，也知道問題的嚴重性，於是通過人力資本和基礎設施投資、政策和體制改革、技術創新等不同的方法，試圖在這個問題上找到一條出路。

情況並非沒有轉機。實際上，大多數長者想要「自力更生」，希望盡可能長時間獨立生活，也就是在具有一定程度獨立性的情況下在自己的社區裏繼續生活，而不是住進老人院。在很大程度上，鼓勵這種「就地」老齡化可以紓緩護理專業人員短缺的問題，是提供制度化護理的一個替代方案，肯定可以減低老年人口對社會資源的需求。

要點二：用科技支持「就地」老齡化。正因如此，世界衞生組織鼓勵各地政府和衞生福利機構盡可能採取更適合「就地」老齡化的政策。當然，「就地」老齡化不是簡單地把長者扔在社區裏讓他們「自生自滅」就行，政府必須顧及他們的安危，因此發展和使用樂齡科技就成了一個愈來愈重要的課題。樂齡科技在本質上是一種輔助技術，應用時可以滿足支持日常活動、促進社會聯繫和溝通、增強長者行動能力、個人健康、身體和認知能力和整體安全等很多養老目的。很多像藥物提醒、老年人專用手機、生命體徵監測以至跌倒檢測系統等適合「就地」老齡化的產品已經出現，可供長者使用。

要點三：成為解決問題的鑰匙。筆者可以肯定地說，積極發展樂齡科技，並支持本港院舍和其他社福機構廣泛使用樂齡科技，將會是有效解決本港人口老齡化的一把鑰匙。因此，我們在這個問題上應該有遠見，應盡早發展和推動樂齡科技。

讓筆者感到欣慰的是，政府在2018年尾撥出10億元成立樂齡及康復創科應用基金，用以資助合資格的安老和康復服務單位購置、租借或試用科技產品，以求改善長者的生活質素，以及減輕護理人員和照顧者的負擔和壓力。當然，這不必是件政府「一廂情願」的事情，龐大的商機自然會吸引愈來愈多的企業投入這個樂齡科技的市場。