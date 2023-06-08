功夫茶：社區會堂多空置　暴殄天物增用途

香港係一個奇怪嘅地方，譬如話「有屋冇人住，有人冇屋住」；喺資本主義社會，貧富懸殊，所謂「富者田連阡陌，貧者無立錐之地」，吾人亦見怪不怪。呢，之但係香港明明寸金尺土，偏偏有唔少社區中心，多用途禮堂、會議室、活動室等，又大又靚，使用率卻長期偏低，搞到立法會議員都要提問官老爺有冇善用資源？若任由佢丟空，認真暴殄天物，民政局好應該想方設法增加使用率！

呢嗱！唔少地區團體均會租用或借用各區嘅社區會堂或社區中心嘅設施舉辦各類活動，根據政府嘅數據顯示，喺本年首5個月，南區赤柱社區會堂嘅多用途禮堂使用率包尾，僅得11.7%，會議室嘅使用率亦只有7.2%；但低處未算低，紅磡社區會堂嘅會議室使用率低至2.4%，喺活動室或課室等設施方面，則以長青社區中心最低，使用率為4.9%。各位，好似赤柱呢個會堂，位於赤柱市政大廈，當年耗資1.7億元興建，由西松建設承建，2017年前啟用，大樓以中國四合院作為藍本設計，同年，大樓獲得香港建築學會頒發全年建築大獎。阿哥，試問一座咁有特色嘅中心使用率奇低，不是暴殄天物是甚麼？

民政及青年事務局局長書面回應金融界議員質詢，指2023年首5個月，全港20區共設立110個社區會堂或社區中心嘅多用途禮堂、會議室及包括課室或課室嘅其他設施，平均使用率分別為76.3%、42.6%及44.5%。

點講都好，咁多社區會堂未「地盡其用」卻係有目共睹。議員又問及有關堅尼地城社區綜合大樓使用率，指該綜合大樓共有6間活動室及一間會議室供地區團體租用，而當局提供嘅資料顯示，會議室使用率只有9.1%，活動室或課室嘅使用率則有61.5%。當局解釋，由於活動室及會議室本年3月底前一直被用作社區檢測中心，並在接獲短時間通知後即重新開放予公眾租用，因此有關設施喺4月開放初期嘅使用率，明顯較設於大樓內另外兩個樓層嘅活動室使用率低。

疫後復常，社會上許多資源也許亦應重新規劃、調整，大部分會堂使用率都不算高，尤其社區會堂會議室，一般使用率都未達一成，都真係少得可憐！當局解釋，一般而言，位於人口密度較高、附近交通較為便捷嘅會堂，使用率會較高；而位處較偏遠嘅會堂，使用率則較低。事實上，呢啲都係「阿媽係女人」嘅道理！依家嘅問題，係官老爺有否新思維，化腐朽為神奇，把經常乏人問津嘅會堂、會議室等設施，給予租用團體多些優惠？而各區民政事務處亦要因應地方情況和需要，採取唔同措施以善用會堂，甚至開放出租，務求地盡其用，勿令丟空做大嘥鬼！