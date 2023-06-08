產評：內房死結礙復甦　優化調控救經濟

今年以來，內地經濟走出疫情，全面重啟經濟，首季的大幅反彈頗為像樣，可去到第二季至今，情況未許樂觀，皆因多個範疇的增長均告放緩，頓令下半年經濟前景添上陰霾。說到底，內房危機持續發酵，影響的非單止內房行業，還拖累到銀行貸款、地方政府財政，抵銷財政與貨幣政策效益，甚至影響整體固定資產投資與消費市道。內地當局得拿出更大力度，妥善調節房產政策，並設法激活資本市場，加大吸引外資參與市場，有新錢流入，打通融資渠道，才有望加速解開內房危機這個「死結」，消除經濟復常的一大絆腳石！

過去內地經濟高速增長，伴隨的是內地樓市亂象頻生，企業過度借貸，更不斷抬高地價激化樓市泡沫；銀行為交成績，貸款業務向按揭傾斜；地方政府樂見地價上升，坐享可觀的土地收入，亦少謀地方經濟發展。如是者，整個經濟如被樓市泡沫綁架，到如今內房泡沫終爆破。大型房企天量債務難解、樓盤爛尾；地方政府醞釀財政危機；居民的土地財富效應消失，大大影響貸款需求與消費；銀行雖在政策主導下有序梳理內房企不良貸，但同時得配合政策為穩經濟讓利，變相要付上更大代價。

今年初內地樓市響警，內地「三箭齊發」協助房企融資，並加大保交樓力度，在需求面上推出更多刺激措施，鼓勵用家入市。問題是3年疫情無可避免損害居民與企業收入，負債上升，對收入的預期也需時回復信心，致令穩樓市效果未如預期，樓價與成交繼續跌，更便宜都乏人問津，房企債務重組緩慢，供求嚴重失衡下，如何讓樓市銷售復甦已成為大難題。

中央定下「房住不炒」的底線，但要樓市加快復常，必須讓樓價有序調整，若經濟持續發展，用家需求存在，樓市調整會經得起考驗，最終能重返平衡點，並再次納入健康增長的軌道。不過，如今內地政策不許樓價跌，不讓房企有序下調售價，這非單止拖慢樓市調整，也大大影響房企資金流轉。企業不景，地方政府稅收大減，財政捉襟見肘，對於投資地方基建更顯無能為力。

內房危機繼續發酵，對於當前經濟狀況而言，絕對是一大風險因素。依目前的環境，即使是大型房企，銀行也不敢隨便加大房貸相關比重，房企不分國企或民企，整個行業都處境艱難，得設法打通樓市流轉，確保房企資金回籠有序梳理財務狀況，免演變成系統性風險。若能激活資本市場，讓企業能在股市融資，產生的財富效應能加快居民對前景信心的恢復，刺激需求，更是理想。問題是內地股市始終未有大起色，資本市場未能有效服務實體經濟，綜合內外形勢，舉步維艱。

天量放水下，世紀樓泡充斥全球，中國是最先動手治理樓市泡沫的主要經濟體。如今全球經濟面臨大衰退的危機，身處這關鍵時候，內房問題不能再看待成單獨的產業問題，而是關係到整個內地經濟穩定復甦的大局，得全盤統籌策劃，打通整個經濟脈絡，有效重啟內、外雙循環，才能確保可持續發展！