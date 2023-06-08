波蘭出兵烏克蘭，與波蘭右翼政治勢力仇視烏克蘭、質疑援烏，並不矛盾，只反映國際政治的複雜性。

波蘭右翼仇俄，有其歷史因由。波蘭國土多次被割，俄羅斯有份，民族主義思潮想收復失地，可是部分失地今屬烏克蘭。於是，有說波蘭參戰帶有趁機收復現屬烏克蘭西部的領土之目的，皆因當地還保持強大的波蘭文化影響。波蘭出兵便夾雜着對烏西波蘭文化影響地區的保衞與救援意義。波蘭出兵，為的是抗俄，不是為守衞烏克蘭的主權。

波蘭右翼政治建基於天主教會的傳統保守主義和抗拒外敵的愛國主義，與烏克蘭現政權的納粹主義傳統大不相同。納粹主義是排斥以至要滅絕異族，新舊納粹主義都是極端排外。烏克蘭與波蘭分屬不同的民族，烏克蘭歷史上亦長期受波蘭統治，因此烏克蘭新納粹主義與波蘭有着歷史性的民族仇恨。

二次大戰時，烏克蘭納粹主義投靠德國，以猶太人、波蘭人為仇。當德國佔領波蘭時，烏克蘭納粹主義軍隊借機屠殺逾10萬波蘭人，波蘭因此視為國恥。而烏克蘭現政權為新納粹主義所騎劫，推崇二次大戰屠殺波蘭人的納粹頭子，兩國的歷史仇恨便被挑起。再加上烏戰中波蘭跟從美國北約大肆經援軍援烏克蘭，卻受通脹、經濟衰退及失業等困擾，民眾的不滿與精英的民族主義結合，便推動波蘭朝野開始質疑烏克蘭戰爭，反對美國藉口在波蘭駐軍，也反對波蘭之參戰。

波蘭今年10月大選，可以是執政黨再次連任掌政，更進一步推動疑歐仇烏的政治情緒。但是亦可能出現顏色革命，美國不滿現政府不遵從指揮行為。此所以波蘭右翼政黨與媒體公開反對美國將波蘭烏克蘭化。波美的政治衝突在醞釀惡化。際此，波蘭出兵烏克蘭，勝利則可鞏固現政權在國內外的支持，波蘭更可自把自為，不服從美國指揮。失敗的話，波蘭僱傭軍乘機撤退，波蘭政府對烏政策開始倒退，以迎合國內右翼選民要求。

波蘭與烏克蘭的政治文化差別可見諸羅馬天主教教會在波蘭強大的影響力，甚至超越政府，這也是波蘭傳統道德佔優的原因。烏克蘭最近把原屬俄東正教的本地教會獨立，並迫害忠心於俄教會的教士信徒，顯然是納粹主義通過政府權力壓抑教會，烏克蘭社會的傳統勢力便已敗退，無力抗拒。這兩種政治文化難免衝突。