美國和加拿大故意公開軍艦在台灣海峽被攔截的視頻，並惡人先告狀，指摘解放軍軍艦「不專業」，無非想炒作「中國威脅論」，豈料弄巧成拙，反而暴露美國紙老虎本質，令中國人拍手稱快。內地網上的反應幾乎一面倒，無不稱讚解放軍「幹得好」，「早就應該這樣做」。美加當局無論如何也想不到，自己成為反面教材，為中國人貢獻了一堂生動的愛國教育。

最好笑的是，美國國防部長奧斯汀聲稱不尋求衝突或對抗，但「不會在欺凌和脅迫面前退縮」。原來美國也會受到別國欺凌和脅迫，可謂天下奇聞。其實大家都知道，說到欺凌和脅迫，美國認了第二，任何國家都不敢認第一。數十年來美國一直橫行霸道，想制裁誰就制裁誰，甚至想打誰就打誰，如今竟然投訴受到中國欺凌和脅迫，果真是風水輪流轉。人們百思不得其解，美國軍艦和戰機大老遠跑到中國家門口挑釁鬧事，到底是誰欺凌誰？誰脅迫誰？

不管怎麼說，遊戲規則已經改變，美軍再也不可能在台海和南海自出自入。中方擁有足夠強大的軍事實力，解放軍「全時待戰，隨時能戰」，美軍若是繼續上門挑釁，就必須承擔所有後果，今天被攔截驅離，明天不知還會發生甚麼事。實際上，從美方歇斯底里的表現，就知道他們心虛膽怯，所謂的「自由航行」，不過是夜行人吹口哨，終有一天連口哨也吹不響。

近年來，老美不斷強調不尋求改變中國體制，不尋求與中國發生衝突或新冷戰等等。雖然口不對心，但起碼說明他們開始面對現實。美國不是不想改變中國體制，而是根本做不到；不是不想與中國發生衝突或新冷戰，而是根本沒有這種實力。這些年美國到處拉幫結派，企圖孤立和圍堵中國，連「自由航行」也要拉上加拿大破軍艦壯膽，恰恰暴露其底氣不足。

畢竟時代不同了，老美也該改變思維了。他們一直將「從實力地位出發」掛在嘴邊，偏偏中國不吃這一套，俄羅斯不吃這一套，連伊朗、北韓等國家也不吃這一套，老美不覺得尷尬嗎？很明顯，美國實力每況愈下，已不足以支撐全球霸權。尤其是在台海和南海，在解放軍強勢反制之下，美軍耀武揚威的時代已經結束，若還不知收斂，遲早自食苦果。中國從來不會欺凌和脅迫別國，也從來不受別國欺凌和脅迫。