打着新聞自由旗號肆意造假，向來是西方傳媒慣技，臭名遠播的英國BBC更是箇中佼佼者。BBC前記者David Keighley創立的「新聞觀察」，近日向英國政府數碼、文化、媒體及體育部門提交報告，批評BBC自2017年至其後5年內，一共收到超過60萬宗與報道存在偏見的投訴，卻只有25宗獲BBC行政投訴部門承認，令人咋舌。

事實上，BBC造假醜聞多不勝數，連已故的戴妃也曾經受害。他們將公器當槍使，橫行霸道，自恃擁有全球主流話語權，把白說成黑，把黑說成白，無往而不利，但今年初終於碰釘。印度政府忍無可忍，直指BBC涉嫌瞞稅，突擊封鎖搜查BBC駐新德里和孟買的辦公室。BBC歸咎於他們製作的一齣紀錄片激嬲總理莫迪，但當地民眾並不賣帳，怒吼「BBC滾出印度」。

一個傳媒機構，既在別國淪為過街老鼠，幾年間又狂收幾十萬宗投訴，不管怎麼說，都是前無古人，後無來者，難道英國政府毋須重視？當然，英國政府是不會重視的，因為BBC是全世界第一家由政府成立的廣播機構，營運資金來自英國政府。

必須指出，網上早就有一個名為「英國廣播公司相關爭議」的欄目，詳列BBC由千禧年代到2020年代的造假爭議，比阿婆紮腳布更長更臭。隨便一看，已知這個傳媒機構充滿白人的傲慢與偏見。最常被他們抹黑的就是中國、中東、阿拉伯回教國家；這還不止，他們根本容不下異議聲音，在BBC講波的足球名宿連尼加，因為抨擊英國政府的非法移民法案麻木不仁，結果被停職。可見BBC根本就是英國政府的喉舌，專門替政府攻擊政敵，塗脂抹粉，保駕護航。BBC同英國政府一樣，公信力早就一起掉入鹹水海。