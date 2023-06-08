「唔講禮、唔講理，只講手；唔講一、唔講三，只講柒。」香港近日頻爆街頭暴力事件：巴士乘客腳撞腳演變成互毆；日前更有貨車司機疑遭菜檔帆布簷篷撞到車身，揮刀指嚇菜販，以行動對廣東俗語中透過拳頭來一決高下的「講手」致敬，如此社會質素令人大開眼界。

莫說街頭毆鬥的下場多離不開「打贏送差館，打輸入醫院」，若然有人還手執利刀高呼「我傻佬嚟㗎」，作勢想斬人，此人應慶幸早在執法人員到場前已走開，不然的話，他是否仍行得走得頗成疑問。十個郁手郁腳之人，十個也缺乏深思熟慮，這就是街頭口角往往演變成肢體衝突的原因。

香港雖然被不少人視為文明社會，但在此地生活久了，誰不曾遇上過幾個流氓無賴？那些側側膊打尖的無恥之徒，那些喜在車廂中使用手機喇叭，與友人語音短訊談個嘈喧巴閉者，甚至在食肆洗手間叫年幼兒子直接向着地板撒尿的家長，筆者均曾遇過並當面直斥其非。有些厚顏無恥者會以「其他人都冇出聲」，試圖合理化自己的不文明行為；部分則九唔搭八地搬出「好心你後生遙遙就敬吓老啦」；有些則恃着自己四肢發達直接咆哮：「×你咁×多事做乜呀！」這就是香港的文明。

香港地爛人氾濫的原因在於愈來愈多人活得過分自我，喜歡打尖便打尖、在路中心撒尿便撒尿，「我個仔冇胳肋底㗎，𢭃佢唔起㗎。」香港曾發生有小孩在餐桌向紙杯撒尿，家長原杯放回餐桌上，似想給餐廳以童子尿烚蛋。在一個秀才頻繁遇上冚家拎的時代，若以黃子華的「面斥不雅」論來跟這些爛人講道理，只會跌入無賴們的黑洞。文明人應該包容還是訓斥爛人劣行？社會應否從速正視不文明行為？但願大眾不必被人擸刀指嚇時才知答案。