笑看天下：不和談 苦的是平民-施友朋 評論員

俄烏戰事持續逾15個月，至今仍然看不到「和談」的曙光，更遑論「止戰」。有人說，讀史若「下不知人道，上不知天道」，全部歷史就只是一堆「權謀功利，鬥爭殺伐」。觀乎俄烏之戰，不正是政客不知人道和天道，一味「唯我獨尊」，哪管百姓死活？

中國倡導各國構建人類命運共同體，堅持對話協商、共建共享、合作共贏等，對俄烏戰事一直關注有加，冀雙方能夠「促和止戰」，可惜事與願違，戰爭仍在進行，雙方未肯和談。日前，由俄羅斯控制、烏克蘭南部赫爾松州新卡霍夫卡水力發電站水壩遇襲後決堤，洪水恐淹沒下游赫爾松市港口地區，威脅附近約3.8萬名居民安全，並可能影響上游扎波羅熱核電廠及俄羅斯克里米亞半島供水。

俄烏互相指摘不是，推諉責任。西方多國矛頭直指克里姆林宮。克宮發言人則否認俄軍炸壩，反抨擊烏方蓄意破壞大壩，試圖剝奪克里米亞水源；烏克蘭則指摘俄軍炸壩，侵略進入新階段，反映俄羅斯係恐怖主義國家；烏軍形容俄軍炸壩係歇斯底里嘅反應，以阻止烏軍從第聶伯河對岸攻擊俄軍。

俄烏各執一詞，要探個「水落石出」不易。而事實則係，大壩被炸後，有150公噸機油洩漏到第聶伯河，對自然環境造成負面影響，甚至引致地區生態滅絕。俄烏戰事持續，俄軍指過去幾日擊退烏軍嘅前線攻勢，超過3,700名烏軍被殺或受傷；而俄羅斯聯邦安全局（FSB）指控烏軍計劃出動「骯髒彈」襲擊俄國境內地區。指控烏克蘭動用放射性武器，令局勢失控升級，其實也不自今日起，如今因水壩被炸事件，連帶「骯髒彈」又被祭出。要言之，俄烏戰事一日不「和談止戰」，小道消息永不會停止，政客一味好發議論，而苦的永遠是平民百姓。