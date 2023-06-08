6月7日，內地高考拉開大幕。近1,300萬考生參加考試，刷新歷史新高。高考堪稱「千軍萬馬過獨木橋」。以往，一旦過橋就「鯉魚躍龍門」。然而，今年的高考卻蒙上了特殊色彩。其一，今年的考生，3年來的高中學習階段，全部處於舉國封控的高壓防疫時期，整個學期經常都只能通過網絡授課，斷斷續續完成學業。

其二，嚴峻的就業壓力，令原本被視為「天之驕子」的大學生含金量大跌。24歲年輕人失業率得到了罕見的近20%。擠壓掉內地統計機構一貫的水分慣性，實際的直觀感受更為嚴重。今年的千萬大學畢業生，還有很多尚未落實就業，「畢業即失業」。

自1949年共和國成立以來，曾出現過兩次全國性的失業潮。第一次是「返城潮」。文革中後期至改革開放，幾千萬「上山下鄉」的知識青年返回城市。經過連年政治運動浩劫，民營企業徹底消滅，國民經濟瀕臨崩潰，計劃經濟陷入僵化危機，社會經濟活力近乎於零。而上山下鄉的知青，學業被政治中斷，缺乏文化知識與技能。

第二次就是「下崗潮」。上世紀末，有「經濟沙皇」之稱的朱鎔基內閣，強推國企兼併破產、減員增效，3,600萬國企職工被裁員。中國向來是「工人階級領導一切」。國企職工是旱澇保收的鐵飯碗。經歷下崗潮，「工人老大哥」地位一落千丈。一些下崗工人陷入困境，生活尚不如靠地謀生、自給自足的農民。

如今，第三次失業大潮已經烏雲壓頂。去年，內地城鎮就業人數，較之2021年減少840萬，是自1962年「3年自然災害」後首次出現如此大規模的就業淨減。且失業群體蔓延到大學生等精英群體，而這將直接影響科技研發、管理創新，影響經濟發展質量。失業存量無法消化，而增量年年堆積，就業形勢已經到了改革開放以來最差的時期。今年的高考考生，3年後不知有多少能找到工作。

就業是民生之本，是經濟成效最直觀的風向標。當年返城潮、下崗潮的「解藥」如出一轍，一靠改革，發展民營經濟；二靠開放，積極與國際接軌。伴隨改革開放，私營經濟合法化，大量個體戶湧現，返城潮積壓的就業矛盾逐步緩解。在下崗潮後，房地產和互聯網行業迅猛發展，加上中國加入世貿，打開國際市場，刺激出口，大批中小企業吸納了就業壓力。

不過，面對第三次失業潮，這些「靈丹妙藥」卻失效。原因很簡單，國際上的逆全球化、保守主義加上中國自身的戰狼外交、強硬路線，脫鈎斷鏈危機重重，國際市場萎縮，閉關鎖國陰霾籠罩。

而兩年來對民企、外資的污名化打壓整肅，上市公司大量裁員，互聯網大廠風光不再，房地產巨頭身陷泥沼。原本貢獻八成就業的民企，成為失業主力。這一次失業潮浪奔浪流，淘盡了世間事，折射出多少光怪陸離的變化，卻都混作滔滔一片潮流。