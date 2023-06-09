功夫茶：塌樹砸車又一樁　教訓永遠不記取

今個夏季，天氣異常咁翳熱，冷不防又下一場驟雨！呢，本月初連日雷電不斷，屯門甚至有公屋單位遭閃電直劈外牆，石屎剝落，場面駭人！每逢颱風季節，香港另一個特色就係塌樹處處！大家行經有樹木嘅地方，真係要特別小心，盡可能避之則吉！

呢嗱！尋日下午約2點半，尖沙咀九龍公園斜坡上一棵約12米高嘅大樹倒塌，橫臥喺公園對開海防道兩條行車線，一輛駛經嘅賓利房車被壓中，車頭被砸至凹陷，擋風玻璃及車頂天窗碎裂，姓姚35歲司機被困車內。消防員將被困司機救離車廂，佢報稱頭暈，由救護車送院治療。功夫茶相信該房車鋼水應比一般日本車好得多，否則被砸中或許會有更嚴重後果！消防其後將阻路大樹鋸斷，以便食環署人員到場清理。案件列作交通意外有人受傷。

現場所見，塌下嘅大樹種於離地約2米嘅一個變電站旁邊斜坡上，樹幹直徑約半米，樹冠約4米闊，近樹根位置裂開。其實，海防道過去亦有過塌樹事故，2021年7月28日，咁啱又係發生於約下午2點多，海防道35號對開一棵大樹嘅一節約6米長樹椏，忽然斷裂飛墮路中，砸中一輛途經嘅的士及一輛貨車嘅車頂，幸好無造成傷亡。

其實，海防道周邊多寫字樓大廈，平時返工放工固然人來人往，中午食飯時間，路上行人如鯽，九龍公園斜坡實在不宜種有參天大樹，唔好話成棵冧落嚟，即使一大截樹幹飛墮下來，分分鐘都會搞出人命！塌樹砸車、冧樹殺人呢啲血的教訓一樁又一樁！呢，2022年9月，何文田巴富街有一棵約10米高鳳凰木，當日無風無雨突然連根拔起塌下，壓毀停喺紅燈前一輛校巴及3輛私家車，校巴車頂凹陷，司機受輕傷，又係不幸中之大幸，冇搞出人命！同年大埔林村發生塌樹擊殺村代表意外，地政總署指涉事大樹兩個月前被評為高風險應該移除，惟承辦商卻無即時處理終釀成悲劇。

據悉，現時全港有超過一萬棵生長路旁嘅鳳凰木，樹木辦即使覆檢得晒，都難免會走漏病樹，只要一棵塌下，分分鐘又賴嘢！何況冧樹已經成為新常態，根本防不勝防！官僚理應吸取教訓，咪話功夫茶又要賣花讚花香，本報大早已向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不會阻塞交通。要言之，距離道路最遠嘅一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高嘅大樹，咁樣即使冧樹，因有成一米差距，就唔會壓倒行人或車輛。呢個路邊植樹藍圖設計一流，官僚如肯落實，塌樹砸車、傷人死人可以避免，只要善心一念就係天堂吖官老爺，咪死牛一邊頸啦！