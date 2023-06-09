美國國務卿布林肯希望訪華，前後說了兩年，至今仍行不得也，皆因中方始終不理不睬。老美從來不曾如此失威，但勝在臉皮夠厚，屢次被拒仍死纏爛打，最近終於露出一線曙光。據美媒報道，布林肯可能於未來數周訪問中國，與中方高層官員會談，更可能與中國領導人見面。對此，中國外交部發言人的回應是「沒有可提供的消息」。美方會不會又是一廂情願？只能耐心等待。

為何美國高官如此熱衷於訪華？表面理由是保持溝通交流，防止競爭演變成衝突。這大概只能騙騙3歲小孩，美方若非有求於中方，絕不會如此低聲下氣。有國會政客批評華府高官頻頻要求訪華，無異於對華「示弱」，其實華府並不想示弱，奈何形勢比人強，美國內憂外患，全身都是病灶，不得不向現實低頭。

外界最想知道的是，中方是否願意為美方打開大門？即使布林肯如願訪華，又能解決甚麼問題？實際上，中方深知老美說一套做一套，早就不抱任何幻想，即使同意對方高層來訪，也只是虛與委蛇。再說，美國根本不可能改變遏制打壓中國的政策，所謂溝通交流，不過是擺擺姿態而已。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，有信心中美兩國能夠恢復「峇里島精神」，即避免衝突與對抗，保持溝通渠道暢通。問題是，美國從來不遵守自己的承諾，這邊信誓旦旦「五不四無意」，那邊加緊搞小動作，峇里島精神不知從何說起。

中國倒是無所謂，「你見或者不見我，我就在那裏，不悲不喜。」最近這段時間，中方屢屢採取反制措施，從禁購美光產品，到攔截美軍戰機和軍艦，都充滿自信，反映中方再也不會妥協。尤其是在台灣問題上，更沒有絲毫讓步的空間。正如中國國防部長李尚福在香格里拉對話會上指出，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。這番話可謂擲地有聲，美方不得不仔細琢磨。

美國陸軍部長沃姆思日前公開表態，美國與中國都不希望戰爭，戰爭不符合兩國利益，雙方應讓區域緊張局勢降溫。其實眾所周知，美國是最好戰的國家，世界上大大小小的戰爭，絕大部分與其有關，之所以不希望與中國發生戰爭，是因為知道自己佔不了便宜。