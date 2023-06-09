北約東擴的最直接影響，就是爆發了這一場曠日持久的俄烏戰爭，豈料戰事還未見到盡頭，美國又急欲在東京設立北約辦事處，此舉明顯針對中國。日相岸田文雄一心靠攏美國，藉着北約來東京設辦事處自抬身價，但這個如意算盤據悉已被法國總統馬克龍打破。

英國《金融時報》報道，法國總統馬克龍反對北約在日本開設辦事處的提議，認為北約應繼續專注於北大西洋地區。報道又引述知情人士稱，法國不願支持任何「加劇北約和中國緊張關係」的事情，亦不想任何舉措破壞中歐互信。

還是馬克龍頭腦清醒，不再盲目跟隨美國起舞。事實上，歐洲在這場俄烏戰爭中已被拖累得很慘，不但油氣短缺、通脹高企，而且身陷財政黑洞，對烏國支援不知何時才能止血，只有美國獨贏發了大筆戰爭財。對此，歐洲心底裏已很厭倦和不滿。馬克龍一直有自強意識，多次強調歐洲自主，不應輕易捲入中美衝突，對東京北約辦事處投反對票，可見他言行合一，不如美國佬講一套、做一套。

法國作為歐洲大國，不再凡事唯美國是瞻，人同此心，心同此理，也是大部分歐洲國家的真正所想。北約全名北大西洋公約組織，應止於北大西洋事務，美國硬要利用北約插手太平洋，不僅中國反感，亦必引起俄羅斯、北韓以至東盟反彈。

更不必說，北約成員國超過30個，當中究竟有多少成員國願意公然隨美反華，實在令人疑問。除了加拿大和英國兩個跟班，其餘國家不是跟中國素無積怨，就是跟中國經貿關係密切，得罪中國有甚麼得着？難道失去中國的生意，美國會作出補償？馬克龍敢於說不，不但代表大部分北約成員國的心聲，同時反映美國影響力大不如前。