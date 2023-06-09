自1945年後，由於核武器的出現，世間已無世界大戰，擁有核武的國家具特殊地位。至1964年只有美國、蘇聯、英國、法國及中國擁有核武。1971年中華人民共和國政府重返聯合國，台灣政府退出，聯合國安理會設5個常任理事國，擁有否決權，此5國即為中英美法蘇，迄今未變。

其後印度、巴基斯坦及北韓相繼發展核武，據聞以色列亦是擁核國，該國未承認或否認。最戲劇性的是伊朗，該國欲發展核武，以美國為首的西方國家深懷恐懼，制裁該國，雙方的談判斷斷續續。

英國乃美國的最忠實盟友，其核武政策緊跟美國。法國較獨立，尤其是在上世紀50、60年代時常和美國爭拗。除核武外，英法兩國都擁有一個航空母艦群，具備大國的風範。

印度及巴基斯坦的核政策最弔詭，除卻自衞外，似乎它們的目的是防範對方，亦即瞄準「兄弟」國，此乃英國統治印度次大陸時，分化而治的惡果。印度野心勃勃，既要抗衡中國，又欲四處結盟找着數。曾有聲音提議，讓印度成為安理會常任理事國，但不成事，中國固然有保留，相信俄國亦不會輕易贊成，蓋印度太滑頭，無人知道它何時是友是敵。

在安理會擁有否決權的常任理事國只要其中一個投下否決票，其他大國便不能打着聯合國的旗幟，派兵前往某地進行軍事行動。1950年蘇聯的代表杯葛某次會議，讓美國能夠拿到聯合國的旗幟出兵朝鮮，實乃近代史的一大奇事。

在任何時代，一國的影響力皆由其實力所決定，當今之世擁有核武確是必須的條件。雖然無人敢輕易使用核武，其阻嚇力確實存在。