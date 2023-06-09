一個國家最怕無格，一間媒體最怕無品。國家無格，像最近嘅南韓，行「屈辱外交」，討好日本，倒向美國，結果國家地位就此衰到貼地，其總統尹錫悅民望一直在低位徘徊；至於一間媒體，無品到經年累月用口放屁，亂噏、廢扯、誣衊、抹黑、誹謗；而其接收到嘅有關投訴，多到已無一吋可以容許佢有呼吸嘅空間，咁嘅媒體，除咗直接拔喉，給予即時死亡，老朽實在看不出有任何畀佢生存下去嘅理由！

相信大家都知道老朽講緊嘅係英國廣播公司（BBC）呢間媒體，最近有報告批評佢由2017年至之後5年內，一共收到超過60萬宗與報道存在偏見有關投訴，卻只有25宗獲得BBC行政投訴部門承認。阿哥，唔通真係「債多不愁」，依家卻係「投訴太多當冇到」？有道是當一個社會可以把「講大話」或「出醜」轉化成政治資本，而不會因為「講大話」及「出醜」而有所失去，則抹黑、偏見也將會一直繼續下去！

BBC臭名遠播，公器私用，以誹謗名人為能事，已故戴妃、當今印度總理莫迪都曾深受其害；至於無中生有，顛倒黑白更是家常便飯，曾扭曲華專家言論，指「病毒不排除是由實驗室洩漏時」，明目張膽地斷章取義抹黑中國，無視北京一直否認實驗室外洩新冠病毒；人家只係話「不排除任何可能性」，佢卻無視華專家的話語中一直有「但是」的表態，明顯表明任何可能都需要證據。科學需要實證質疑，而BBC卻一味以抹黑為「真知」，以偏見當「真相」，如此無品，真係媒體嘅奇恥大辱，唔好忘記，佢嘅營運資金來自英國政府！BBC一年接投訴接到手軟，當中平均一年只得5宗被承認，可見其兒戲！一間長年用口放屁嘅媒體，英國政府仍讓其大模廝樣存在獻世，也就難怪英國也一直在沉淪！