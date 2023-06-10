產評：內需不足陷通縮　華得出招力催谷

今年首5個月，內地居民消費價格指數（CPI）按年僅升0.8%；若單計5月，按年升0.2%，弱勢在市場預期之內；按月跌幅擴大至0.2%，已連跌4個月，反映內部需求不足，物價持續低企。更令人擔心的是，5月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年大跌4.6%，為8連跌，兼創自2016年2月之後最大跌幅，反映內地需求疲弱，製造業收縮和外貿疲軟，企業經營環境惡劣，大增陷入通貨緊縮的風險。當局得把握時機，適時出招催谷市道，否則跌勢一成，要翻轉悲觀的市場預期和提振信心，只怕事倍功半，則下半年經濟將面臨更大的下行壓力。

官方對於數據的解釋之一，乃於去年同期疫情下居民囤積物資，令比較基數較高。不過，今年以來內地經濟已全面重啟，理論上若然市道能回復至疫前水平，該不可能存在比較基數限制的問題。說到底，次季以來內地經濟增速放緩，外部需求疲弱，內部需求亦備受房地產與地方債務危機等困擾，致令內、外雙循環皆陷入失速的境地。

非但消費通脹及生產者價格等數據疲弱，上月內地的出口、進口及工廠活動都在下降，房地產業的回暖狀況亦在減退，一幅整體經濟放緩的狀況就在眼前。而這情況並非中國獨有，同處亞洲的越南、南韓等外向型經濟體皆出現逆風，可見實情不是中國景氣特別差，而是亞洲以至全球景氣都在向衰退發展。

相比起歐美的通脹仍然高企、不少央行仍在加息抗通脹，包括最新澳洲及加拿大都出其不意作出加息行動，與中國的通脹低企和須要以減息放水等行動來刺激經濟，可謂形成強烈對比。這種情況持續下去，除非下半年內地經濟能出現較似樣的增長勢頭，否則息差效應下，人民幣貶值壓力不輕。

外部環境非中國可以控制，尤其是中美博弈下，兩者經貿已離不開鬥爭，難再和氣生財，只有討價還價，互相試探底線。為了內部穩定市場預期，止住跌勢，內地當局得適時出台財政及貨幣政策，以確保下半年經濟形勢維持穩定增長，減息或向金融市場釋放流動性，都是其中的手段，而近日部分國有銀行主動降低存款利率，除了可降低銀行的負債成本外，也能鼓勵居民減少儲蓄，刺激消費與投資。

此外，6月19日港股首批人民幣雙櫃台個股將實施，不少都是未在內地上市的超大企業，且港股估值偏低，相信能吸引內地資金參與港股，並增加人民幣在港流通量，能否藉此提振中國資產價格，緩減貶值壓力，撬動兩地金融市場來疏導宏觀經濟風險，不妨等着瞧。

如無意外，中國的經濟數據表現，正預示未來一季美國經濟會加速步入衰退，一群美企高層近期急不及待訪華探討商機，實屬可以理解。到底中美高層如何看待眼前的宏觀經濟，是稍緩競爭，加強合作，避過全球大衰退，抑或繼續向脫鈎方向發展，不惜一拍兩散，大家都沒有水晶球，只有作最壞打算，爭取時間在內部築好防火牆，盡可能梳理各項風險隱患，冀能將對經濟衝擊降至最低。