功夫茶：災禍連連鑊鑊甘　活在香港點開心

每日揭開報紙，一大堆煩心事湧晒出嚟；港府施政冇樣掂，漏洞處處；經濟又唔好，乜都加價；仲要三朝唔埋兩日就一宗大案，日日新鮮鑊鑊甘，呢頭先話商場斬人，嗰頭又話倫常慘劇，衰嘢真係數都數唔晒，香港十足一座危城咁。查實港人要求都唔係好高啫，簡單4個字，安居樂業就夠，何解活喺香港地，想要開心都咁難呢？

能令自己由衷笑出嚟嘅，好多時並唔係乜嘢名利或者物質，亦唔係娛樂搞笑節目，更加唔會係港府搞嗰個「開心香港」，而係身邊嘅人，好似話屋企人咁！之不過，尋日有組織公布嘅問卷調查結果就顯示，只係得35%受訪者對家庭生活係感到快樂，雖然比起去年嘅27%，足足上升咗8%，但係連四成都唔夠，即係唔合格啦！至於感到不快樂嘅受訪者，就有成39%咁多，仲多過快樂嘅人。其餘嗰26%人，就揀咗「不知道或很難講」，即係OK啦，平平淡淡，冇乜感覺咁；聽落好似係中性，但查實稱唔上係好，皆因感受唔到快樂，就已經係邁向不快樂嘅起點。

何解會搞成咁呢？調查指出，「家庭經濟收入減少」、「抗疫壓力」同埋「照顧家庭嘅壓力」，是影響家庭生活快樂嘅三大因素！受訪者當中，有成80%人認為「家庭經濟收入減少」影響係最大，取代咗以往嘅「抗疫壓力」。咁梗係嘅，雖然話間唔時都聽到身邊有人染疫，之但係又唔係咩大病，絕大部分人都好似感冒咁，食藥兼休息幾日就會好番；之但係經濟唔好，入不敷支嘅話，莫講話冇飯開咁嚴重，淨係使錢要就住就住，成日要顧慮銀行戶口剩番幾多，成個人都唔暢快啦！

當一個人充滿壓力，生活得好壓抑，就好似一杯裝滿咗嘅水咁，稍為掉粒石仔入去，即係多少少煩惱，壓力都會爆煲，傾瀉而出，所以悲劇嘅導火線，往往會係啲雞毛蒜皮嘅事；明明係小事，卻喺唔適當嘅時候發生，結果小事變大事。

嗱！杯水裝滿咗，可以分享吓畀人，大家share咁，咪唔使怕瀉！調查發現，喺現實中，當出現唔開心嘅時候，有34%嘅人會向朋友、同學或同事傾訴，23%嘅人會向家人傾訴，得4%嘅人會向社工傾訴，尋求專業協助。都明點解嘅，搵得社工就好似好大件事咁，好哋哋就梗係唔想啦。之但係呢個觀念唔太好，畢竟身邊人都有身邊人嘅煩惱，何況好多時聽完都未必畀到意見，社工穩陣啲。仲有31%嘅人選擇唔同其他人傾訴，咁非常危險啦，屈埋屈埋，冇病都屈到有病！

值得一提嘅係，調查發現有80%受訪者認為增建公屋，改善居住環境，係挽回家庭幸福嘅最佳方式。啱㗎！所謂「安居樂業」，安居梗係首要。可惜嘅係，港府唔太明白囉！