在俄烏之戰和中美有可能在台海爆發軍事衝突的背景下，中俄「不封頂」的全面戰略合作關係中的軍事合作動向特別引人關注，因為中俄都有可能與美國及其盟友發生戰爭，屆時極有可能成為中俄與美國組織的反中俄聯盟之間的激烈對抗，引發世界大戰。

對於這樣的戰爭前景，中俄美都在積極準備。日前，中俄根據兩國軍隊的年度合作計劃，在日本海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航，據報，中國軍機4架、俄國軍機4架進入南韓南部和東部海域的防空識別區，南韓空軍聲稱，韓軍「出動戰機，採取戰術措施」。中俄空軍2019年首次在東北亞地區組織聯合空中戰略巡航，2020年一次、2021年一次、2022年兩次，近日是第6次。在2022年11月舉行的那次，俄羅斯國防部特別提到，雙方軍機首次在聯合巡航中在對方的機場降落。

去年2月俄烏戰爭爆發，俄美關係極為惡劣，雙方進入「準戰爭」狀況。與此同時，美國也加大了對中國的挑釁挑戰，利用台灣問題，在台灣海峽乃至東海、南海、西太平洋提出要與中國打仗的架勢。美軍向中國耀武揚威，抵近干擾和偵察，排兵布陣，作為回應挑釁，中俄聯合空中戰略巡航，也就從過往的每年一次升為兩次，向美發出警告。

拜登上台後妄自尊大，高估自己的力量，高估美國拉攏盟友的力量，以為可以同時打垮俄國和中國。美國挑起俄烏戰爭，試圖把「台灣變成亞洲烏克蘭」，就是在用「戰爭解決問題」，打垮對手；美國最迷信武力，認為這是美國稱霸的最強手段。美國知道，中俄的力量和不屈，打起來未必能贏，甚至失敗，但出於帝國的野心和狂妄，它就會「身不由己」發動戰爭。

美國的野心和所為，正在推動中俄更緊密地合作，包括軍事合作，強強聯手，美國哪會是對手？