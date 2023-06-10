中國海軍的052D驅逐艦「蘇州號」，近日成為傳媒焦點，新聞一件接一件。早前，美國驅逐艦「鍾雲號」夥同一艘加拿大護衞艦闖入台灣海峽，公然挑釁解放軍。「蘇州號」的噸位雖不如「鍾雲號」，但勇者無懼，仍然敢於迎上去攔截，兩艦距離最近時只差137米，結果逼得對方要減速兼調整航道，以避免碰撞。

上述的驚險場面，原來只是上半場，最近傳媒披露，當日「蘇州號」攔截得手後旋即掉頭，再從另一方向切近美艦，今次兩者距離只有150米。經過兩次攔截，美國和加拿大軍艦都知道不是鬧着玩的，最後只能像鬥敗的公雞般，黯然而去。

「蘇州號」阻截美艦之後，接下來依然勇猛，日前在琉球群島附近碰上日本護衞艦「神通號」。「蘇州號」排水量7,000噸，「神通號」只有2,900噸，兩者的體量不在同一檔次。今趟「蘇州號」不再橫切攔截，皆因兩艦一旦碰撞，「神通號」勢必散架。「蘇州號」改而不慌不忙，在甲板上表演起降直升機，以實際的軍事操作震懾對手。雙方的強弱委實懸殊，日艦只能認慫，一直避得老遠，全程不敢靠近「蘇州號」。

回想起1949年，當時共產黨的軍隊正準備橫渡長江，統一全中國。英國軍艦「紫石英號」卻不知好歹，不理會解放軍在長江水域劃下的禁區，公然硬闖，滿以為我軍不敢發動攻擊，結果證明英軍完全失算，一輪炮戰後，「紫石英號」被打得傷痕纍纍，要舉出3支白旗投降，就連艦長也因傷重而死。70多年前的解放軍，裝備仍處於小米加步槍時期，面對敵艦來犯，尚且如此忠勇。今日中國海軍實力早已異乎疇昔，外國軍艦再敢挑釁，後果如何，可以想見。