激濁揚清：日已落既傲慢又偏見-陳以瞻 評論員

早年看過一本揭露美國新聞界暗黑操作的書籍，想不到若干年後它的中譯書名在英國找到了另一托世，此書名為「不可靠的新聞來源」。

英國傳媒日前報道，由英國廣播公司（BBC）前記者凱利創立、專門監督傳媒的「新聞觀察」，近日向政府數碼、文化、媒體及體育部門提交報告，發現過去數年一共接獲170萬宗投訴，當中超過60萬宗與BBC報道存在偏見有關，惟BBC行政投訴部門僅承認25宗。

人說弱水三千，只取一瓢飲，BBC卻是60萬宗投訴只認頭一個崩，莫非有人濫用了投訴機制？觀乎英國通訊管理局去年研究發現，在一眾投訴BBC事件中，接近四成與報道存在偏見有關，問題不可謂不嚴重，恐怕不是BBC總裁戴維承諾將會提高BBC的公正性，便能治好病入膏肓的BBC。

新聞報道講究求真與持平，對於新聞來源要考證其真實性，否則所作之報道便令人不敢恭維。BBC旗下中英版本網站早前報道，中國疾病預防控制中心前主任高福在第4台（BBC 4）播客節目中，對於北京一直否認實驗室外洩新冠病毒，他不會排除任何可能性。惟高福澄清近期沒有參與由BBC組織的任何活動，撰寫有關報道的記者亦沒有採訪過他，言論是從他與數名科學家在去年底的網絡對話之中抽取出來，是遭人斷章取義。維基百科上早有「英國廣播公司相關爭議」之條目，暫時只列出自2000年代起的相關內容，但已如水蛇春般長，受影響單位包括伊利沙伯二世，當然少不了中國，如今再多添一筆。

BBC雖是英國政府喉舌，但畢竟打着新聞機構旗號，如此多具爭議舉動、帶有偏見報道，對讀者接收新聞資訊而言，這又是不是「可靠的新聞來源」呢？